Все как в девяностых: на Урале двое подростков жестоко избили инвалида из-за просьбы закурить

Подростки 15 и 16 лет избили инвалида. Фото: Илья Чиж в Facebook

В конце сентября, 28-го числа, в Алапаевске, что в Свердловской области, двое подростков 15 и 16 лет набросились на инвалида и с особой жестокостью избили его. 33-летний Андрей Баянкин – инвалид детства, который после сильных увечий был экстренно госпитализирован в больницу. О том, что произошло, рассказал депутат думы МО Алапаевск Илья Чиж.

- Баянкин Андрей характеризуется местными жителями, как безобидный человек, и «мухи не обидел» за свою жизнь. Как рассказывают родные, крови дома затерли много, лицо было разбито, - написал на своей странице в Facebook чиновник. – Юные «герои» не на хорошем счету, а один из участников является чуть ли не главным, кто решает вопросы: кого миловать, а кого наказывать.

А все началось с простой просьбы закурить. Два товарища подошли к инвалиду Андрею и попросили «сигаретку». Мужчина ответил коротко: «нет». «А дальше все, как в 90-х», - заключил депутат.

По его словам, один из подростков уже был уличен в незаконной деятельности и состоял на учете в ПДН полиции, а также привлекался к уголовной ответственности. Многие жители очень негативно откликаются об обоих товарищах.

- В школе один из подростков прошел ни одну комиссию, но все ему сходило с рук в силу возраста и жалостного отношения руководства школы, - рассказал Илья Чиж. – Как обычно говорят, плохая статистика школе не нужна, нужны только отличные оценки и победы на соревнованиях.

К проверке подключилась прокуратура. Сейчас она устанавливает все обстоятельства произошедшего.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте действий органов системы профилактики, - рассказали в ведомстве. – Проведение доследственной проверки по факту причинения пострадавшему телесных повреждений поставлено прокуратурой на контроль.