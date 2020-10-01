Уральского блогера, который мешал работе ГИБДД, приговорили к 17 годам колонии

Данил Каличонок (слева) и Игорь Мещеряков были друзьями. Фото: страница Данила Каличонка в соцсети

Основателя известного в Екатеринбурге паблика «ДПС Онлайн!» во «Вконтакте», в котором состоит почти 60 тысяч подписчиков, приговорили к 17 годам колонии строго режима. Суд посчитал Данила Каличонка виновным в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал его адвокат Вячеслав Войнов.

31-летний Данил Каличонок стал известен около шести лет назад. Паблик, основанный им, был одним из первых екатеринбуржских интернет-ресурсов, где водители предупреждали друг друга об экипажах ГИБДД. Блогер снимал на видео свое общение с инспекторами и выкладывал эти ролики в паблик, а еще активно выступал за тонировку и даже давал по этому поводу комментарии для СМИ.

В феврале 2019 года во внедорожнике Данила полицейские нашли 700 граммов мефедрона. Следствие оценило это количество, как «особо крупный размер». В тот день вместе с Данилом силовики задержали и его друга – Игоря Мещерякова. В его квартире оперативники нашли почти 400 граммов наркотиков.

Полицейские считают, что Данил Каличонок и Игорь Мещеряков основали интернет-магазин, где продавали запрещенные вещества. Но блогер это отрицает и уверяет, что наркотики, которые полицейские нашли в его машине, он собирался употреблять сам.

Задержание Данила Каличонка произошло в Сысерти. В тот день он ехал к себе на дачу, поэтому суд над екатеринбуржцем проходил в этом городе.

Друг Данила Каличонка Игоря Мещерякова суд приговорил к восьми годам колонии строго режима. Супруга блогера Мария Каличонок рассказала «КП», что они не согласны с таким суровым приговором и будут подавать апелляцию по поводу решения суда.

Напомним, что прокуратура требовала приговорить Данила Каличонка к 20 годам колонии строго режима.

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Данил стал известен около пяти лет назад. Паблик, основанный Каличонком, был одним из первых екатеринбуржских интернет-ресурсов, где водители предупреждали друг друга об экипажах ГИБДД (подробнее)