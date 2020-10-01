«Для нас это Отечественная война»: генконсул Азербайджана в Екатеринбурге о конфликте в Нагорном Карабахе

Уже пятые сутки между Азербайджаном и Арменией продолжаются боевые действия Фото: Александр КОЦ

Вот уже пятые сутки на границе Армении и Азербайджана продолжается вооруженный конфликт. Причиной этому, как и много лет назад, стали споры о том, кому принадлежит территория Нагорного Карабаха. В обеих странах ввели военное положение. В Армении объявили полную мобилизацию населения, в Азербайджане — частичную. По разным данным, с обеих сторон количество жертв уже достигло нескольких сотен.

О том, как военный конфликт в Нагорном Карабахе может сказаться на отношениях между армянами и азербайджанцами, живущими на Урале, мы поговорили с генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге Ильгаром Искендеровым.

- Что происходило после того, как в Нагорном Карабахе начался военный конфликт? Региональное руководство связывалось с вами и с представителями диаспор, чтобы не допустить конфликтов между азербайджанцами и армянами, живущими на Урале?

- В первый же день генеральное консульство связалось с руководителями общественных организаций, представленных на Урале, и не только на Урале, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. Мы связались со всеми диаспорами на территории нашей аккредитации. На этой территории больше 35 общественных организаций. В первую очередь это Свердловская область. Мы поговорили. Основная концепция: на Урале, на территории всей Российской Федерации должен быть мир и спокойствие. Попытки провокаций будут пресекаться.

Насколько мне известно, на днях была встреча вице-губернатора Сергея Бидонько с руководителями диаспорских организаций. Есть концептуальное понимание. Того, как себя нужно вести, чтобы не было никакой эскалации.

В зону ответственности Ильгара Искендерова входит территория Урала, Сибири и Дальнего Востока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поймите правильно, не разобравшись в истории самого конфликта, сложно объяснить, что подразумевается под предотвращением тех или иных действий. Исторически сложилось, что эта территория была исконно азербайджанской. Но в какой-то момент (ближе к моменту развала Советского союза) у армян, проживающих на территории Карабаха, возникли вопросы самоопределения. Более того силой было захвачено 20 процентов нашей земли, куда кроме Карабаха входят семь близлежащих районов. Отсюда возник конфликт. Сейчас он длится уже больше 30 лет. Адекватные переговоры – не получались. Минской группой ОБСЕ, одним из сопредседателей которой является Российская Федерация, было предложено достаточно много решений мирного урегулирования. К сожалению, армянская сторона не приняла ни один из вариантов и постоянно делала провокационные шаги. Например, заявляла, что Карабах – это Армения. На этой непризнанной территории проводились выборы, проводились военные учения, а также разрушались исторические памятники.

Нужно понимать, что эти территории – оккупированы – и мирных жителей там практически не осталось. Там есть только вооруженные формирования. И со стороны правительства Азербайджана были неоднократные обращения с требованием покинуть и освободить эти территории.

Хотел бы отметить важный момент, боевые действия ведутся на территории Азербайджана, никакой речи о посягательстве на территории Армении нет.

Противники подвергают друг друга минометным обстрелам Фото: Александр КОЦ

- Какие сообщения сейчас поступают в адрес общественных организаций и диаспор Азербайджана от ваших соотечественников?

- Поступает очень много обращений от людей, которые хотят поехать в Азербайджан, помочь финансами, продовольствием или стать ополченцами и участвовать в боевых операциях. Но официальная позиция такова, что армия у нас полностью укомплектована и в каком-то обеспечении необходимости нет.

Можно называть это военными действиями, но мы называем это Отечественной войной. Мы воюем за свою территориальную ценность. Так как в свое время вместе с советскими народами боролись с фашизмом.

Я очень рад тому что и мировая общественность, и соотечественники знают, что правда за Азербайджаном.

- Сейчас армяне и азербайджанцы могут вести диалог друг с другом?

- Так получилось, что правительство Армении постоянно пропагандирует вражду между народами и накаляет тем самым ситуацию вокруг мирного урегулирования вопросы. На днях руководители азербайджанской и армянской диаспор в Екатеринбурге сидели за одним столом и общались между собой. Но вопрос заключается в том, кто как смотрит на эту ситуацию. Азербайджанцы – могут сесть за стол переговоров, но уже на своих условиях. Долгие провокационные действия со стороны Армении довели нас до того, что уверенности в мирном урегулировании вопроса уже нет. Это и июльское нападение на территории Азербайджана со стороны Товузского района, находящегося совсем в другом направлении от зоны боевых действий, постоянные нарушения прекращения огня, где погибают мирные жители под огнем снайперских винтовок.

Большей частью здесь виноваты не армяне, а их политическая система, которая постоянно подливает масла в огонь, развивая и подпитывая у людей определенные враждебные мысли.

Могу сказать, что армяне и азербайджанцы прекрасно проживали вместе в до момента конфликта как в Армении, так и в Азербайджане. На территории Азербайджана до сих пор проживает около 30 тысяч армян. Да, они изменили фамилии, чтобы не приводить к конфликтным ситуациям, но этнически они армяне. К сожалению, в Армении на сегодняшний день не проживают азербайджанцы, совсем….

- Некоторые известные армяне, например, Ким Кардашьян или Гарик Мартиросян в своих соцсетях высказываются по поводу военного конфликта. Как вы относитесь к их заявлениям?

- Я рассматриваю высказывания этих людей, как определенную попытку создания лживого общественного мнения. Очень жаль, что эти люди, вместо того, чтобы заниматься чем-то правильным, занимаются эскалацией конфликта.

- Армянская сторона заявляет, что Азербайджану со стороны Турции оказывается военная помощь. Это так?

- Турция для нас союзник и братская страна. Как только мировая общественность узнала о том, что Армения напала на Азербайджан, Анкара однозначно высказалась в поддержку Баку и в поддержку международного права. Турция оказывает нам моральную поддержку, но не более.

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