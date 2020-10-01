«Прикрутили к вертолету ремнями, чтобы не упал»: как в 1999 году режиссер снял Екатеринбург с высоты птичьего полета

Василий Голощапов вместе с коллегой облетели на вертолете порядка 17 объектов. Фото: сркиншот с видео

Сейчас снимать Екатеринбург с высоты птичьего полета крайне легко. Берешь, покупаешь какой-нибудь не очень дорогой квадрокоптер, запускаешь его в небо на нужную высоту и любуешься затем результатами. Казалось бы, в нынешнее время съемками с высоты уже никого не удивишь. А теперь представьте те же дома и улицы, но перенесенные во времени – в 1999 год.

Уральский режиссер, оператор и сценарист Василий Голощапов за год до нового столетия снял Екатеринбург с высоты птичьего полета. Это было очень сложно и стоило нескольких месяцев переговоров, ведь в то время полеты над городом были категорически запрещены. Для того, чтобы снять фильм, режиссеру пришлось собрать подписи в шести организациях. А непосредственно перед самим полетом летчики предварительно прикрутили Василия к корпусу вертолета монтажными ремнями, чтобы он случайно не выпал – ведь дверь вертолета для удобства съемок была распахнута настежь.

С разращения Василия Голощапова «Комсомолка» публикует его небольшой рассказ о том, как проходили съемки с вертолета, а также сам фильм.

Фото: сркиншот с видео

Идея создать фильм о городе появилась у меня в 1995 году. Принимая во внимание различные экономические кризисы тех лет, возможность для воплощения идеи стала реальной лишь в конце девяносто девятого. Итак… Первое и главное, что я представлял себе в основе будущего фильма - вертолетные съемки центра Екатеринбурга. Без этого, мне казалось, за фильм не стоит и браться. Процесс получения разрешений на полеты занял почти полтора месяца.

На дворе уже стояла вторая половина сентября и был большой риск, что капризная уральская погода устроит мне гром и молнию, в общем, так оно и вышло. Ожидание длилось еще неделю и вдруг ранним утром буднего дня я вижу необыкновенно голубое небо, которое заставляет меня позвонить в аэропорт с одним единственным словом – «Летим!».

Через 40 минут, съемочная группа уже на месте. Первое, что мы увидели на летном поле - наземные службы аэропорта «Уктус» тщательно отмывающие наш вертолет.

- Зачем? – спросили мы.

- Ну как же? Вы же полетите над городом... все же увидят.

Справедливости ради, нужно сказать, что после мойки, вертолет обрел какие-то свои новые внешние черты, и главное, у него появился цвет. Вертолет был бело-голубой. Раскрутили винт, прогрели двигатель, полетели. На борту были две камеры. Одной снимал Олег [коллега Василия – прим. ред.], другой я. Предварительно, когда готовили полет, мы с летчиками тщательно обсудили весь план полета, составили карту, договорились об очередности объектов и об условных сигналах во время полета. Пилоты сказали, что до вхождения в город пройдет значительное время. На самом деле прошло едва ли минуты четыре, как мы оказались над городом.

Фото: сркиншот с видео

Василий Голощапов вместе с коллегой совершили на вертолете большой круг над Екатеринбургом. В их объективы попали Центральный стадион, Зеленая роща и Новотихвинский женский монастырь, «Атриум Палас Отель», недостроенная телебашня и Цирк рядом с ней, Плотинка, площадь 1905 года, «Белый Дом» и Театр драмы, Макаровский мост, а также пустырь, где сейчас находится Храм-на-Крови и Оперный театр, здание УПИ, гостиница «Исеть», проспект Ленина и парк Маяковского.

Максимальная высота, на которую удалось подняться на вертолете – около 300 метров.

- Радиус движения вертолета по окружности при повороте составляет значительное расстояние, поэтому, чтобы совершить облет рядом стоящих объектов, нам приходилось отлетать на полтора километра от точки съемки, - поделился Василий. – Никто не снимал до меня город специально, заказывая отдельный рейс. Чувствую себя пионером. И я уже знаю, что фильм получит название: «Екатеринбург - сердце Урала».