Мэр Екатеринбурга о прививках, ледовом городке и сквере на месте площади 1905 года

Пресс-конференция проходила в ЦК «Урал». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 30 сентября, глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги своего двухлетнего руководства городом, а также рассказал о том, что ждет Екатеринбург в будущем. Он также ответил на вопросы журналистов. О том, как проходила пресс-конференция, мы рассказывали в нашей онлайн-трансляции. Ниже предлагаем почитать развернутые ответы Александра Высокинского на вопросы журналистов по ключевым темам для города.

ПРО ТРАМВАЙНУЮ ЛИНИЮ В АКАДЕМИЧЕСКИЙ МИКРОРАЙОН

- Проект готов. Планируем, что нам удастся привлечь в рамках концессии городского транспорта несколько десятков миллиардов рублей. Нам нужно будет и обновить парк трамваев, и обновить парк троллейбусов. И, естественно, построить линию до Академического. Предпроектные разработки по строительству трамвайной линии в Березовский мы также смотрим в рамках генплана и единой схемы агломерации. Но приоритетная задача – Академический.

Журналистов рассадили так, чтобы между стульями была дистанция около 1.5 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО КОЛЬЦЕВУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

- Мы вместе с железной дорогой прорабатываем проект строительства полного кольца городской электрички. Это когда за станцией Керамик городская электричка уходит на Солнечный, проходит Академический, выходит на Широкую речку и дальше идет на Сортировку. Чем хороша городская электричка: она идет практически без тех или иных преград. Одна электричка может перевезти тысячу человек, а скорость у нее как у метро. Этому проекту мы тоже будем уделять достаточно большой внимание.

ПРО СОЗДАНИЕ СКВЕРА НА ПЛОЩАДИ 1905 ГОДА

- Я действительно считаю, что у каждого города должна быть своя площадь. Никто ведь не обсуждает создание парка или сквера на Красной площади, которая напрямую связана с историей нашей страны. Площадь 1905 года также напрямую связана с историей нашей страны. Она на сегодня в брусчатке. Это открытое пространство. То, что нужно со временем убирать с нее парковку или, может, делать парковку на -1 или -2 уровне… Да, это можно сделать в рамках реконструкции при строительстве метро, когда там появятся пересадочные станции. Но создать еще один сквер и лишить город площади… Не знаю. Моя позиция, что площадь нам нужна.

ПРО ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК

К строительству Ледового городка готовимся. Выдам идею, с которой идем – «Волшебник изумрудного города». Мы считаем, что независимо ни от чего Елка в городе должна быть. Праздник должен быть. У нас 170 тысяч школьников. Посчитаете легко, сколько у нас деток, которые ждут Нового года, а в школу еще не пошли. Им сложно будет объяснить про COVID-19. Нужно каждому ребенку и родителю дать возможность прийти на праздник. У нас были предложения, что давайте все остановим, лампочки потушим и скажем: «Все». Но тогда такое ощущение, что «все» возникнет у маленьких горожан и они с ним вырастут, а это очень плохо. Поэтому Елка будет.

ПРО ВАКЦИНАЦИЮ ОТ ГРИППА И КОРОНАВИРУСА

- Грипп и COVID-19 это вирусы. Если заразиться одновременно и тем, и другим, то это увеличит вирусную нагрузку на организм. Имунная система может с нею не справиться. Поэтому вакцинация – очень нужное дело. Порядка 570 тысяч человек по городу мы уже привили. Будем продолжать. В планах по прививкам от гриппа выйти на показатель в пределах миллиона.

Александр Высокинский подвел итоги двухлетнему руководству Екатеринбургом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ ДАЮТ ПРИВИВАТЬ ДЕТЕЙ ОТ ГРИППА

- Мы с ними ничего сделать не можем. Бог им судья. Если люди не понимают эту опасность и не обеспечивают безопасность собственному ребенку, административно заставить мы их не можем. Безусловно, у кого-то есть медицинские противопоказания. Но я призываю всех родителей все-таки задуматься о том, что очень не простое сейчас время, когда одновременно «гуляют» два вируса. Мы, понимая, что идем на убытки, дали тепло в этом году раньше – не стали ждать «+8», как обычно делаем, когда уже в такой промозглости живем. Тепло запущено. Мы понимаем, что будет перетоп, за который придется заплатить, но мы обеспечиваем максимально комфортные условия, чтобы не росла заболеваемость по COVID-19. И когда часть граждан не дает своим детям прививаться… Мы эту позицию считаем недальновидной.

ПРО ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19

- Работа эта начинается. Я думаю, что в ближайшее время привьюсь сам, учитывая, что месяц у меня прошел с того момента, как я поставил прививку против гриппа – там через месяц только можно прививаться. В ближайшее время планирую привиться и расскажу вам, как прошло. Расцениваю это как свою задачу, потому что горожанам нужно показать, что прививки безопасны и надо по максимуму все это делать.

ПРО БЮДЖЕТНЫЕ ПОТЕРИ ГОРОДА ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

- На сегодня по доходам мы порядка 1.5 миллиардов рублей не досчитались. До конца года сумма безусловно будет больше. К сожалению, пришлось часть объектов приостановить. Но мы практически не остановили ни одного из крупных объектов. Старались по максимуму оставаться в государственных и областных программах, потому что там, если мы деньги не выделяем, как свое софинансирование, то останавливается и внешний поток денежных средств. Поэтому все приоритеты перевели на федеральные и областные программы, чтобы выполнять наши обязательства по софинансированию и привлекать средства вышестоящих бюджетов.

ПРО ЗАБРОШЕННОЕ ЗДАНИЕ БОЛЬНИЦЫ В ПАРКЕ ЗЕЛЕНАЯ РОЩА

- Идет конкурс. Будем рады, если больница попадет в хорошие руки и будет восстановлена. Это альма-матер всех наших главных врачей города и области. Они там все проходили практику и учились.

Глава Екатеринбурга общался с прессой почти полтора часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ТРАНСПОРТНУЮ РЕФОРМУ ЕКАТЕРИНБУРГА

- У нас действительно нет позиции, что нужно переделать всю транспортную сеть за один день. Мы с вами от этих реформ, революций за последнее время много чего развалили. У нас есть система, которая работает. Мы должны затвердить приоритеты и логику развития в этой системе, и обеспечивать поступательное развитие без резких движений. Поэтому мы говорим о стратегии развития городского транспорта. Мы осознанно переключаем большую часть транспортных потоков на муниципальные предприятия. В рамках этой же стратегии мы говорили как раз о взаимодействии маршрутов, которые ходят с остановками и о появлении городских экспрессов, чтобы соединить определенные территории. Мы говорили о серьезном изменении тарифного меню. Еще один принцип, о котором мы договорились, касается автобусных и трамвайных остановок. Они не должны быть дальше 500 метров от подъезда. У нас не везде это сегодня есть.

ПРО ЗВАНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

- Площадь Трудовой доблести будет создана на проспекте Космонавтов – Машиностроителей, там где кинотеатр «Заря». Там же должен появиться мемориал. Эскизы мы будем дорабатывать, проектировать в следующем году. Безусловно, изменятся городские стелы на въездах в город. Плюсом к этому мы планируем сделать отдельную стелу на Плотинке. Есть желание создать под ней пространство с музеем тружеников тыла.

ПРО ТО, ЧЕМ МЭР ГОРОДА ГОРДИТСЯ

- Мы удержали стабильность на территории город. В 2019 году сквер был непростым испытанием. Мы нашли компромисс. С COVID-19, даст Бог, справимся. А то, что я не успел или недоработал – знаю. Умею говорить самому себе правду и поэтому добью, не переживайте.

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