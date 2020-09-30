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Екатеринбург хотят связать с Березовским трамвайной линией

Однако сперва столица Урала проложит пути до микрорайона Академический
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Сейчас специалисты ведут предпроектные разработки новой трамвайной линии.

Сейчас специалисты ведут предпроектные разработки новой трамвайной линии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал сегодня, 30 сентября, о планах Екатеринбурга по строительству новых трамвайных линий в столице Урала. Среди прочего он задел и тему трамвайной линии, которая свяжет Екатеринбург с Березовским.

- Предпроектные разработки по строительству трамвайной линии в Березовский мы смотрим в рамках генплана и единой схемы агломерации, - сказал Александр Высокинский, глава Екатеринбурга.

В мэрии отметили, что реализация этого проекта зависит от наличия финансирования. Однако сейчас в приоритете у города строительство другой трамвайной линии - в микрорайон Академический.

- По трамваю в Академический проект готов. Он является частью концессии. Мы планируем, что нам удастся привлечь в рамках концессии городского транспорта несколько десятков миллиардов рублей, - добавил Александр Высокинский. - Нам нужно будет и обновить парк трамваев, и обновить парк троллейбусов. И, естественно, построить линию до Академического.

Кроме того глава города затронул тему строительства кольцевой железной дороги вокруг Екатеринбурга, по которой будут ездить электрички.

- За станцией "Керамик" городская электричка будет уходить на микрорайон Солнечный, затем проходит Академический, выходит на Широкую речку и дальше уходит на Сортировку, - объяснил мэр Екатеринбурга. - Чем хороша городская электричка: она идет практически без тех или иных преград. Одна электричка может перевезти 1000 человек, а скорость, как у метро. Этому проекту мы тоже будем уделять достаточно большое внимание.

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