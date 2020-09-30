Квартиры – от 1,3 млн рублей: «Группа ЛСР» анонсировала старт продаж сразу двух домов в разных микрорайонах города

Фото: «Группа ЛСР»

В Екатеринбурге в продаже появились квартиры, цены на которые начинаются от 1,3 млн рублей. Как показывает практика, такие квартиры очень быстро раскупаются еще на этапе котлована. Во-первых, потому что их возводит надежный застройщик – «Группа ЛСР» на Урале, которая все новостройки сдает точно в срок. Во-вторых, по мере того, как растет дом, растут и цены на квартиры в нем.

К примеру, сейчас, на старте продаж, в новом доме ЖК «Хрустальные ключи», где на крыше будет установлена газовая каскадная котельная, квартиру можно приобрести от 1,47 млн рублей В соседнем доме, который в этом году будет сдан, можно найти варианты уже от 2,3 млн рублей.

В малоэтажном микрорайоне «Мичуринский» стоимость квартир стартует от 1,3 млн рублей. В новых домах по соседству ценник начинается уже от 2,7 млн рублей.

Фото: «Группа ЛСР»

Напомним, что ЖК «Хрустальные ключи» «Группа ЛСР» возводит в одном из самых перспективных районов города – Компрессорном. Недалеко от комплекса расположена остановка наземного аналога метро в Екатеринбурге — станция городской электрички. Здесь останавливается скоростная «Ласточка», время в пути которой до вокзала — 20 минут. От остановки автобусов до нового дома идти ровно минуту. В двух шагах расположены образовательные школы, огромное количество детских садов, ледовая арена ФОК «Факел», куда заниматься хоккеем и фигурным катанием ездят со всего Екатеринбурга, поликлиника, КСК «Олимп», где есть кинотеатр и различные детские секции.

Из бонусов комплекса — чистовая отделка под ключ, которая входит в стоимость квартиры, а также дизайнерский ремонт в подъездах, где будет сделана удобная навигация по этажам и установлены скоростные лифты. Малоэтажный «Мичуринский» ничуть не уступает «Хрустальным ключам» ни по уровню отделки, ни по расположению. Добраться до него просто – рядом ЕКАД, Объездная дорога и Ново-Московский тракт. Да и с магазинами порядок: рядом торговый центр «Юла», «Верный», «Пятерочка».

Внутренние дворы квартала закрыты для машин и прохожих. В них установлены безопасные игровые пространства, которые способствуют всестороннему развитию детей: воркаут-зоны с крутыми тренажерами, горки, песочницы и качели. Рядом с «Мичуринским» уже построен первый образовательный центр, в котором есть детский сад и школа. Через дорогу скоро появится ещё один. Он будет немного больше и с бассейном.

Про родителей тоже не забыли. В «Мичуринском» можно прогуляться по пешеходному бульвару, заняться спортом на большом стадионе или побегать по тропе здоровья в лесу. Прочитайте отзывы о ЖК «Мичуринский» и убедитесь сами, насколько комфортно жить в этом микрорайоне.

Успевайте покупать квартиры на старте продаж по низким ценам. Ознакомиться с планировочными решениями, а также узнать о способах приобретения квартир в «Хрустальных ключах» и «Мичуринском» можно в офисах продаж «Группы ЛСР» в Екатеринбурге или по телефону (343) 215-9-216.