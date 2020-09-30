Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 30 сентября 2020 года

Статистика зараженных снова начала расти Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области официально зафиксировали еще 149 новых случаев заражения коронавирусом. С каждым днем статистика все растет и растет… Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+63). Кроме того, в сводку попали ковидные жители Режа, Асбеста, Рефтинского, Каменска-Уральского, Сухого Лога и других муниципалитетов.

Общее количество подтвержденных случаев с начала пандемии перевалило за 29 тысяч – 29154.

- Состояние 98 госпитализированных оценивается как тяжелое, 95 из них находятся в реанимации, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 476. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, за минувшие сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Всего их с начала пандемии – 601.

Но есть все-таки и хорошие новости: общее число уральцев, которых медики сумели вылечить, достигло 21797. Только за сутки из больниц выписали еще 72 пациента.

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