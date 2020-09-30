Чемпион UFC Петр Ян обошел МакГрегора и Фергюсона в рейтинге сильнейших бойцов

Планируется, что следующий бой чемпиона UFC пройдет в декабре

Боец из команды «Архангел Михаил» Петр Ян вошел в десятку сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Сегодня ночью лига опубликовала обновленные рейтинги - Ян поднялся на одну строчку и стал в списке десятым.

Теперь действующий чемпион UFC обходит Конора МакГрегора, который занимает 11-ю позицию, а также топового легковеса Тони Фергюсона. А вот Хабиб Нурмагомедов по-прежнему занимает вторую строчку рейтинга. «Орел» уступает лишь чемпиону UFC в полутяжелом американцу Джону Джонсу.

Напомним, что Петр Ян попал в рейтинг сильнейших в июле после победы в титульном бою над бразильцем Жозе Альдо. Ожидается, что следующий поединок Ян проведет в декабре.

- Петр уже начал подготовку и прошел трехнедельные сборы в Дагестане. Сейчас он находится в Екатеринбурге, и пока неизвестно, где он проведет финальный этап лагеря, - рассказали представители клуба «Архангел Михаил».

Стоит добавить, что 24 октября Хабиба Нурмагомедова ждет бой с Джастином Гейджи в Абу-Даби.