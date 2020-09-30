Житель Екатеринбурга подарил мошенникам 3,3 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 55-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Как рассказали в пресс-группе городской полиции, жертве злоумышленников пришла смс об одобренном кредите на 3,3 миллиона рублей, который он не оформлял.

Потом деньги поступили на карту, но нежданное богатство обернулось кражей. Не успев понять, что происходит, мужчина ответил на звонок преступника, который представился сотрудником банка. А дальше последовала стандартная схема развода. Мол, ваши деньги в опасности и лучше перевести их на «резервный счет».

Вот только переводил туда уралец не кредитные средства, а личные накопления.

- Они убедили заявителя снять данные средства и перевести их на «резервные» счета. После этого на телефон екатеринбуржца прислали подробную инструкцию, куда следует перевести деньги.

Он выполнил все указания злоумышленников. Однако, через некоторое время понял, что его обманули, - отмечают в полиции.

Теперь правоохранителям предстоит поймать мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

- Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению, - добавили в УМВД.

СОВЕТ ОТ ПОЛИЦИИ

При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка заставить сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты необходимо немедленно закончить разговор и сообщить по официальным телефонам клиентской поддержки и обратиться в органы внутренних дел.