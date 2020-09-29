Похвастался машиной перед друзьями: на Урале пьяный подросток сбил учительницу и сбежал

Подросток заехал на территорию школы и сшиб проходившую мимо учительницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Нижнего Тагила 24 сентября поступило сообщение о пьяном 15-летнем школьнике, который сбил учительницу. Все произошло на территории школы около 10:20. Мальчик заехал на территорию учебного заведения, чтобы похвастаться перед одноклассниками машиной, которую он купил на собственные деньги.

Охранник, дежурившая на территории, решила остановить подростка, но тот даже не остановился и пронесся мимо. В итоге, он задел проходившую мимо учительницу. После чего сразу же с места ДТП сбежал.

- В результате ДТП женщина получила повреждение связок правого коленного сустава. Сотрудников ГИБДД на место наезда не вызывали, впоследствии учитель самостоятельно обратилась за медпомощью в травматологический пункт, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сбежавшего с места ДТП подростка поймали позже и доставили в отдел полиции №17 Нижнего Тагила. Для того, чтобы установить степень опьянения подростка, была вызвана бригада скорой помощи и законный представитель ребенка. Но тот отказался проходить медосвидетельствование.

- В связи с тем, что несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к административной ответственности, за нахождение подростка в пьяном виде был привлечен его законный представитель, - добавили в областной ГИБДД.

Теперь родителям ребенка грозит штраф в размете от 500 до 2000 рублей.