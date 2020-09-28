Источник назвал истинную причину задержания автохама Игоря Новоселова

В итоге на дебошира составили протокол о мелком хулиганстве и отправили в изолятор на пять суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осведомленный источник рассказал «КП-Екатеринбург» об инциденте в отделе полиции №3, в который оказался втянут Игорь Новоселов. Он получил широкую известность несколько лет назад после дорожного конфликта. Тогда он проколол шины водителю другой машины, а еще сказал в адрес него фразу «Ты кому сигналишь, дядя». Это выражение стало крылатым.

По словам осведомленного источника в силовых кругах, события разворачивались так:

- Новоселов – «похоронщик» и с пятницы начал приходить в 3-й отдел полиции, чтобы получить какие-то документы по своему клиенту. В «опе» (отделе полиции. – Прим. Ред.) ему отвечали, что смертями занимается СКР, а не полиция и просили обратиться туда. Кроме того, он не является родственником покойного, поэтому ему не в праве сообщать личные данные, - рассказывает наш собеседник.

Но Игорь Новоселов на этом не успокоился. И пришел в 3-й отдел полиции уже на следующий день.

- У входа он случайно встретился с начальником отдела полиции Денисом Юдиным. Он стал разговаривать с Новоселовым и в очередной раз повторил ему то, что уже говорил дежурный и попросил не отвлекать сотрудников отдела. Но на это Новоселов отреагировал неадекватно. Он послал начальника отдела полиции на три буквы и побежал. Юдин побежал за ним, но на улице Новоселов обо что-то споткнулся и упал, расцарапав себе руки, - уточнил силовик.

Тогда Денис Юдин догнал и скрутил дебошира. По словам нашего собеседника, сопротивления полицейскому Игорь Новоселов не оказывал.

- Никто никакого насилия к нему не применял. Но когда его посадили в камеру, он зачем то измазал стены своей кровью. Еще заявил, что не будет питаться, и написал по этому поводу отказ (это подтверждено документально). Вечером жена Новоселова обратилась в ОНК (Общественная наблюдательная комиссия). Когда ОНК пришли, то Новоселов им заявил, что его якобы избили и отказались кормить, - рассказал силовик.

Он уточнил, что в отделе полиции Игорь Новоселов провел меньше суток, его отпустили в воскресенье, 27 сентября.

Также наш собеседник рассказал, что в момент, когда Игорь Новоселов посылал на три буквы начальника отдела полиции, рядом находились две женщины (гражданские), которые невольно стали свидетелями произошедшего. Поэтому наш собеседник не исключает, что на Игоря Новоселова могут завести уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

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