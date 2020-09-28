В Свердловской области около половины зараженных COVID-19 – дети

Сейчас особенно подвержены риску дети, которые вернулись в школы и в детские сады Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о росте сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ и ухудшении обстановки по коронавирусу. По словам главы региона, сейчас особенно подвержены риску дети, которые с начала учебного года вернулись в школы и в детские сады.

- Около половины зараженных COVID-19 на сегодняшний день - 3347 из 6614 - дети. На карантин закрыт 621 класс в школах (321 - из-за коронавируса, 300 - из-за гриппа и ОРВИ) и 121 группа в детских садах 38 - из-за коронавируса, 83 - из-за гриппа и ОРВИ, еще пять садиков закрыты полностью (один - из-за коронавируса, четыре - из-за гриппа и ОРВИ), - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Евгений Куйвашев обратил внимание уральцев, о том, что в этот период очень важно следовать всем рекомендациям санитарных врачей, в частности, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того при первых признаках респираторного заболевания необходимо сразу обращаться за медицинской помощью.

Также губернатор напомнил, что в регионе продолжается прививочная кампания. В Свердловской области планируют привить от гриппа 65% жителей - это более 2,7 миллионов человек.

- В регион уже поступили 46% (851 850 доз) вакцин для взрослых и 39% (327 610) - для детей. В ближайшее время мы рассчитываем на новую партию, - сообщил в соцсети глава региона.

Евгений Куйвашев написал на своей странице в Instagram и о вакционе от коронавируса. Сейчас, по его словам, она поступает во все регионы гораздо более ограниченными партиями.

- Мы рассчитываем, что до конца года в Свердловскую область поступит 3 730 доз, - отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, что в Свердловской области уже начали прививать от COVID-19. В первую очередь прививки поставят медикам, которые работают с коронавирусными пациентами. Ранее мы рассказывали, что вакцину от COVID-19 поставили два добровольца-врача.