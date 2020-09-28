На высокопоставленного силовика из Екатеринбурга, погубившего в аварии многодетную мать, завели уголовное дело

Смертельная авария произошла 30 августа, а уголовное дело завели спустя месяца. Фото: предоставлено Рамилем Гизатуллиным

На силовика из Екатеринбурга, который устроил в Башкирии ДТП, в котором погибла мама троих детей, завели уголовное дело. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал адвокат Рамиль Гизатуллин, представляющий интересы семьи погибшей.

До этого мы подробно рассказывали об этой истории. 30 августа 2020 года мама Наталья Хафизова ехала с мужем и тремя детьми в Renault Duster по дороге в Дюртюлинском районе. Глава семейства Ильшат Хафизов сидел за рулем, Наталья находилась рядом, а трое детей расположились на заднем сиденье. Машина Хафизовых ехала около 80 километров в час. Неожиданно на их полосу вылетел Skoda Rapid. Все произошло за считанные секунды. Удар оказался настолько сильным, что Наталья Хафизова погибла на месте.

Позже муж погибшей Ильшат Хафизов узнал, что за рулем иномарки сидел майор одного из силовых ведомств, работающий в Екатеринбурге. Он вместе с семьей возвращался в столицу Урала из отпуска на юге.

В первые минуты после аварии силовик утверждал, что его занесло, но позже в своих показаниях стал говорить, что оказался на «встречке» из-за технической неисправности у иномарки.

Несмотря на то, что с момента ДТП прошло довольно много времени, следователи не спешили заводить по факту случившегося уголовное дело. Потерпевшая сторона предполагала, что это могло быть связано с личностью водителя Skoda Rapid.

Как рассказал адвокат Рамиль Гизатуллин, на екатеринбургского силовика завели уголовное дело по части три статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Мы довольны тем, что уголовное дело все-таки завели. Считаем, что это решение было принято после резонанса в СМИ, за что отдельная благодарность журналистам. Мы надеемся на то, что общественное внимание приведет к тому, что следствие по этому делу будет проведено объективно, - отметил Рамиль Гизатуллин.

Адвокат уверен, что автомобиль Skoda Rapid выехал на встречную полосу из-за того, что водитель уснул за рулем.

Если фигуранта дела признают виновным, то в пиковом случае ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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