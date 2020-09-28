«Четверых сотрудников проверяют на коронавирус»: в Екатеринбурге на карантин закрыли детский сад

Из-за COVID-19 также перестали работать шесть групп в шести детских садах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за распространения коронавируса в Екатеринбурге пришлось распустить по домам малышей из детского сада №265, что на Уралмаше. Информацию об этом подтвердили в Департаменте образования Екатеринбурга.

- Четверо сотрудников детского сада находятся под подозрением в заражении COVID-19, - уточнили в департаменте. - Учреждение было закрыто на карантин на две недели.

Кроме того к 28 сентября из-за коронавируса перестали работать шесть групп в шести детских садах, а также переведены на дистанционное обучение 54 класса в 31 школе.

- В связи с ОРВИ на дистанционном обучении находится 20 классов в 15 школах, а также 13 групп в 13 детских садах.

Добавим, что всего в Свердловской области за сутки было выявлено 146 новых случаев коронавируса. Общее количество тех, кто заразился COVID-19 с начала пандемии - 28 862. Из них вылечилось уже 21 656.

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