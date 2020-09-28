Ямальский парламент седьмого созыва возглавил Сергей Ямкин

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и депутаты 7 созыва Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО

Депутатская фракция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула на пост Председателя Законодательного Собрания ЯНАО седьмого созыва спикера парламента прошлого созыва Сергея Ямкина. Тайным голосованием депутаты единогласно избрали спикера. Таким образом, Сергей Ямкин подтвердил свои полномочия на ближайшие пять лет.

«Как и прежде, главным принципом в работе останется продвижение инициатив, принципиально влияющих на благополучие ямальцев. Готов принимать выверенные решения, основанные на финансово-экономических параметрах регионального бюджета, потребностях ямальского общества и территориальных особенностях Арктической зоны, в границах которой расположен наш округ», – заверил Председатель Законодательного Собрания округа Сергей Ямкин.

Первым заместителем Председателя Законодательного Собрания Ямала стал Алексей Ситников, заместителями избраны Виктор Казарин и Наталия Фиголь.

Слева : Алексей Ситников , Сергей Ямкин и Виктор Казарин Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО

Также в структуре парламента сохранена Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания ЯНАО.Виктор Казарин возглавил Комитет по экономической политике, бюджету и финансам, Алексей Ситников - Комитет по экологии, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству, Надежда Гудкова - Комитет по социальной политике, Наталия Фиголь - Комитет по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям, Эдуард Яунгад - Комитет по развитию АПК и делам КМНС.

Законодательная повестка осенней сессии прежде всего включает в себя такие вопросы, как рассмотрение проекта окружного бюджета и . расширение помощи многодетным семьям с учетом адресности и нуждаемости, а также института материнства и детства.