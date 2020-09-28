Школьники уральского поселка отстояли единственную больницу, которую не хотели ремонтировать

Дети спасают единственную больницу в поселке. Фото: предоставлено организацией "Гражданский патруль"

Дети из уральского поселка отстояли местную больницу, которую не ремонтировали несколько лет. Школьники выходили на одиночные пикеты, устраивали флешмобы и записывали обращения с мольбами спасти их единственный стационар и станцию скорой помощи, и вот теперь появилась надежда, что здание приведут в должный вид.

События развернулись в поселке Восточный Серовского городского округа. Здесь в населенном пункте живут 4,5 тысяч человек. Единственная больница уже несколько лет находится в состоянии разрухи: дыры в крышах, обшарпанные стены. Здание признали аварийным, вот только ремонт так и не сделали. Местные жители обратились за помощью в общественную организацию «Гражданский патруль». Взрослых не послушали, тогда заговорили дети.

- У нас в поселке проживают пенсионеры, инвалиды и дети, которым нужна постоянная медицинская помощь. Эти люди теперь обречены. Вы обрекаете нас на медицинскую смерть, - умоляла школьница в своем видео обращении.

Ремонт тут не делали несколько лет. Фото: предоставлено организацией "Гражданский патруль"

Достучаться до чиновников все-таки получилось. Из-за того, что школьники стояли в одиночных пикетах, к ним домой начали приходить полицейские. Общественники «Гражданского патруля» обратились за защитой к детскому омбудсмену России Анне Кузнецовой, дальше к полпреду президента по УрФО Николаю Цуканову. Благодаря огласке, на больницу обратили внимание.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов заверил, что «не оставит больницу наедине с проблемами». По его словам, после подготовки всех необходимых документов будут выделены деньги на ремонт не только кровли, но и чердачного помещения. Кроме того, будет решаться вопрос по привлечению медицинских кадров, чтобы расширить объем оказываемой в больнице помощи.

- В целях приведения помещений и конструктивных элементов (кровли, стен и фундамента) здания в поселке Восточный в технически исправное состояние учреждением разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД). Завершение разработки ПСД и получение заключение государственной экспертизы планируется до конца 2020 года. Капитальный ремонт коструктивных элементов здания запланирован в 2021 году, - говорится в письме заместителя министра здравоохранения Свердловской области Сергея Туркова.

Вот так выглядит больница внутри. Фото: предоставлено организацией "Гражданский патруль"

-Мы будем пристально следить за развитием ситуации вокруг больницы на защиту которой вышли дети посёлка. Если бы в каждом русском городе и посёлке были бы такие же активные и стойкие жители, как дети посёлка Восточный, думаю, в России бы не осталось разваливающихся больниц и школ. Подумайте об этом, - прокомментировал руководитель отделения «Гражданского патруля» в Свердловской области Роман Тихонов.