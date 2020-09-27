Статистика снова начала расти: за сутки в Свердловской области коронавирус нашли у 141 человека

За время пандемии болезнь подтвердилась у 28716 уральцев и гостей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области число заболевших за сутки Covid-19 продолжает расти. В воскресенье, 27 сентября, региональный штаб опубликовал последние данные. Согласно им, за последние сутки в Свердловской области подтвердился 141 новый случай коронавируса.

Диагноз поставили жителям Екатеринбурга 73 человека, Алапаевска, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Карпинска, а также других муниципалитетов региона.

Всего на Среднем Урале врачи зафиксировали 28716 случаев Covid-19.

- Состояние 112 госпитализированных оценивается как тяжелое, 102 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 328. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперативном штабе Свердловской области.

Выписано 67 человек. За все время уральские врачи смогли вылечить 21586 пациентов с этим диагнозом.

Также за последние сутки не было ни одного погибшего от коронавируса. Но всего от инфекции скончались 529 человек.