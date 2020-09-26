Леониду Якубовичу подарили танк «Армата»

Михаил Бегман оригинально подошел к выбору подарка знаменитому телеведущему Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сотрудник Уралвагонзавода Михаил Бегман стал участником телеигры «Поле чудес» на Первом канале. В качестве подарка житель Свердловской области подарил Леониду Якубовичу модель танка «Армата».

- Модель лучшего на данный момент танка «Армата Т-14», - сказал уралец, когда вручал подарок телеведущему.

Ведущему шоу «Поле чудес» понравился подарок. Фото: скриншот эфира Первого канала

Позже Якубовича попросили надеть танковый комбинезон и шлемофон, которые также привезли в подарок с «Уралвагонзавода». Кроме того, был подготовлен музыкальный сюрприз. Песню о значке «Уралвагонзавода» участник исполнил вместе с коллегами по работе Леонидом Белкиным и Андреем Малько.

Шлемофон танкиста оказался впору. Фото: скриншот эфира Первого канала

Михаил был одним из участников первой тройки игроков, которым предстояло ответить на вопрос «Что изобрел Хайрем Стивене Максим в подростковом возрасте?». Но отгадать слово он так и не сумел. А правильным ответом была – мышеловка.