Спас многодетную семью из пожара: мужчину, принятого за педофила, убивал местный герой

Семье Сергея Чабина пришлось продать автомобиль, чтобы нанять двух адвокатов. Фото: СОЦСЕТИ

Один из обвиняемых в жестком убийстве мужчины в Верхней Пышме, которого ошибочно приняли за педофила, три года назад стал местным героем. Речь о 32-летнем эвакуаторщике Сергее Чабине. По версии следствия он вместе с сожительницей Валерией Дунаевой и Михаилом Петровым. Последний был неоднократно судим, а девушка приходится матерью одной из девочек оговорившей 48-летнего Дмитрия Чикваркина.

Сергей Чабин и Валерия Дунаева. Фото: СОЦСЕТИ

Известно, что Чабин изменял жене с Дунаевой, но с супругой так и не развелся. Основной причиной стала несовершеннолетняя дочка пары. Но как оказалось, в 2017 году он спас жизни многодетной семье, которая едва не сгорела заживо. Все произошло ранним утром 20 июня. Сергею поступил очередной вызов – гаишники поймали пьяного водителя, его машину нужно было отвезти на штрафстоянку в поселке Балтым. По пути туда Чабин заметил пожар в частном секторе на улице Первомайской. Эвакуаторщик сразу же позвонил знакомым из ГИБДД, чтобы те вызвали пожарных. А сам бросился вытаскивать людей из огня.

В числе спасенных оказалась многодетная семья. Новость о подвиге Сергея быстро разлетелась по местным СМИ, а в МЧС сразу же заявили, что благодаря именно его действиям удалось избежать жертв.

У Дмитрия Чикваркина осталась жена и две дочери. Фото: СОЦСЕТИ

Примечательно, что Чабин является единственным, кто решил не сотрудничать со следствием. Сначала жена наняла ему двух адвокатов, а потом он отказался принимать участие в следственном эксперименте. Кроме этого он пытался добиться смягчения меры пресечения, но апелляцию обвиняемого отклонили.

Напомним, что Чабину и двум подельникам грозит пожизненный срок. Также обвинение по статье «Угроза убийством» предъявлена матери второй девочки Алине Михайловой, но ее оставили под подпиской.

После «шутки» детей Дмитрия Чикваркина избили металлической трубой. Мужчина скончался в реанимации. По словам родственников, тело Дмитрия было больше похоже на «мешок с костями».

Убийцам грозит пожизненный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Такое нельзя показывать: убитого по обвинению в педофилии мужчину похоронят в закрытом гробу (подробнее)

«Думали, что он педофил»: в Верхней Пышме жестоко убили мужчину, которого обвинили в приставании к детям (подробнее)

«Им нужны хорошие адвокаты»: семьи убийц мужчины, которого приняли за педофила, объявили сбор денег (подробнее)

Убийцам мужчины, уличенного в педофилии, грозит пожизненный срок (подробнее)