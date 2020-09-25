«Думали гинекология, а оказался аппендицит»: на Урале завели уголовное дело на врачей после смерти матери двоих детей

У Екатерины осталось двое детей. Фото: соцсети

На Урале завели уголовное дело после смерти жительницы Первоуральска, которой поставили неправильный диагноз. СКР по Свердловской области будут разбираться, виноваты ли в этом врачи. 29-летняя Екатерина Ямщикова умерла от аппендицита, а в больнице женщину отправили в гинекологическое отделение. Теперь родственники добиваются справедливости и хотят отстранить от работы хирурга, которая не смогла вовремя оказала помощь. У пострадавшей остались два маленьких ребенка и муж.

По словам Юлии Федотовой - юриста, защищающей родственников погибшей женщины, долго время дело не продвигалось вперед.

- Сразу после смерти Екатерины было возбуждено головное дело по части 2 статьи 109 «причинение смерти по неосторожности» и не надлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Дело расследовалось, была проведена экспертиза. Потом оно прекратилось, но его передали в полицию уже с другой статьей №129 «оставление в опасности. Следственный комитет решил, что нет признаков по 109. И 24 сентября следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 «халатность повлекшая смерть человека».

В Следственном комитете по Свердловской области отказались комментировать ситуацию.

Сама трагедия произошла в марте 2019 года. 29-летняя Екатерина Ямщикова почувствовала сильную боль в районе живота, а также рвота, диарея и температура. Вызвала скорую. Фельдшер успокоила женщину, что на лицо все признаки аппендицита. Мол, через неделю встанешь на ноги. Свердловчанку увезли в городскую больницу Первоуральска, где та попала в руки дежурного хирурга.

- Дежурный хирург должна в течение первых шести часов сделать пациенту лапароскопию, а только потом исключить диагноз аппендицит. Но она этого не сделала, а отправила женщину в отделение гинекологии, где ей не смогли поставить диагноз. Екатерина мучилась семь дней, а точнее умирала. Вскрытие показало, что она умерла от гнойного аппендицита, - продолжает юрист.

Родственники уже отсудили у Первоуральской городской больницы два миллиона рублей сто тысяч за моральный вред, а также суд обязал хирурга тоже заплатить им миллион сто шестьдесят тысяч рублей. Но больше всего родные Екатерины Ямщиковой хотят справедливости и чтобы врач, который, по их мнению, загубила жизнь их дочери и супруги, отстранить медика от работы.