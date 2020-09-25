История повторяется: на «черной передержке» в Екатеринбурге снова издеваются над собаками

Еще год назад волонтеры наведывались в Мичуринский питомник. Фото: фонд "Зоозащита"

Год назад «Комсомолка» рассказывала историю жуткого приюта для бездомных животных, так называемой «черной передержки», где владельцы мучали животных. Владельцами Мичуринского питомника были двое мужчин, они принимали собак за любые деньги, но условия содержания на территории были ужасными.

Фото: фонд "Зоозащита"

В сентябре прошлого года волонтеры фонда «Зоозащита» наткнулись на объявление об этой передержке совершенно случайно, когда им срочно нужно было пристроить одного из уличных псов. Но, приехав туда, поняли, что место совершенно не годится для животных.

В том году с помощью полиции волонтерам удалось спасти несколько собак и кошек. В этот раз зоозащитники вновь вернулись в питомник. И поняли, что ситуация не поменялась.

- Очень сложно было сдержать эмоции от увиденного. Старенького слепого пса, который жил посреди сваленных досок на голой земле, по нашему требованию владелец вывел с территории. Его сразу увезли на передержку в тепло, - рассказали волонтеры фонда. – Посреди свалки на цепи без будки сидит молодой пес, вся морда в шрамах. Добродушный пес был очень рад общению. Его нам пришлось отвоевывать.

Еще одного пса волонтерам удалось забрать лишь спустя несколько часов. Еще две собаки остались на передержке, потому что владелец не стал их отдавать.

- Мест и так нет, размещать животных негде. Посадили уже «на головы», лишь бы не оставлять бедолаг там, - объяснили волонтеры. – Ну, и не бесплатное это удовольствие – стоимость содержания одной собаки на передержке – 3000 рублей в месяц. Плюс большой мешок корма – 1600 рублей.

Фото: фонд "Зоозащита"

Сейчас волонтеры направили заявления в Департамент ветеринарии Свердловской области и в Роспотребнадзор. «В этот раз будем бить по всем фронтам», - уверяют зоозащитники.

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