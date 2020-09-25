Илья Варламов нашел на Урале «самый уродливый мост в России»

Блогер предложил администрации сдавать мост в аренду для киносъемок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал мост в поселке Висимо-Уткинске Свердловской области, который формально относится к Нижнему Тагилу. Стоит отметить, что торжественное открытие моста через реку прошло 23 сентября.

Блогер обратил внимание, что на мосту огородили часть для пешеходов, но не предусмотрены тротуары. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

- Разумеется, не обошлось без мэра, алой ленты, шариков и попов. Администрация, конечно, заботится не только о детях, но и о пешеходах. Смотрите, как мило на мосту отгорожен проход для них! Правда, ни перед, ни после моста нигде не видно тротуаров, но это уже мелочи, - написал Варламов в своем «Живом журнале».

Мост проектировали почти 10 лет. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Мост через речку Грязнушку собирались построить с 2011 года. Он был необходим для передвижения грузовиков.

- Да, так выглядит мост после ремонта. Вы что, 9 лет не могли найти строительный мусор? Или вы обломки старого моста не убрали просто? – добавляет Варламов. - Предлагаю администрации Нижнего Тагила сдавать этот мост в аренду для киносъёмок. Здесь можно было бы снять уральский ремейк скандинавского сериала «Мост»! Под мостом как раз идеальное место, чтобы спрятать труп, и не один – готовый сюжет пилотной серии.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично открывал мост. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

СКАЗАНО

Лидия ПАННИКОВА, заместитель начальника управления территориального развития и общественных связей Нижнего Тагила:

- В данном районе постоянно проживает 65 человек – это и пожилые люди и школьники, поэтому хороший мост является важной частью их комфортного существования.