Высокопоставленный силовик из Екатеринбурга устроил ДТП, в котором погибла мать троих детей

Смертельная авария произошла 30 августа, а уголовное дело по этом поводу до сих пор не завели. Фото: предоставлено Рамилем Гизатуллиным

В Башкирии произошло ДТП, которое унесло жизнь мамы троих детей. Виновником аварии оказался высокопоставленный силовик из Екатеринбурга. Теперь муж погибшей женщины опасается, что дело спустят на тормозах и за смерть его супруги екатеринбуржец не понесет никакой ответственности.

30 августа 2020 года мама Наталья Хафизова ехала с мужем и тремя детьми в Renault Duster по дороге в Дюртюлинском районе. Глава семейства Ильшат Хафизов сидел за рулем, Наталья находилась рядом, а трое детей расположились на заднем сиденье. Машина Хафизовых ехала около 80 километров в час. Неожиданно на их полосу вылетел Skoda Rapid.

Все произошло мгновенно. На записи с видеорегистратора видно, что Ильшат Хафизов попытался затормозить (у машины загорелись стоп-сигналы). Но избежать столкновения не удалось. Удар от Skoda Rapid пришелся в правую часть машины Хафизовых – туда, где сидела Наталья. Она погибла мгновенно.

- Я остался в сознании, первым делом вышел из машины, открыл заднюю дверь, проверил детей, - вспоминает в разговоре с «КП-Екатеринбург» Ильшат Хафизов. - Потом подошел к жене, открыл правую дверь машины... В общем, я понял, что жена погибла. Но я проверил у нее пульс.

После ДТП начали останавливаться случайные очевидцы. Вышел и мужчина, сидевший за рулем Skoda Rapid.

- Я спросил его, почему ты выехал на встречную? Он ответил, что его занесло, начал извиняться, - вспоминает Ильшат Хафизов.

В Skoda Rapid также находились дети. Но травм они не получили. Уже позже семья Хафизовых узнает, что за рулем иномарки сидел майор одного из силовых ведомств, работающий в Екатеринбурге. Он вместе с семьей возвращался в столицу Урала из отпуска на юге.

Уже после аварии Ильшат Хафизов узнал, что виновник ДТП изменил свои показания. Силовик начал утверждать, что у его машины якобы возникли технические неисправности, и поэтому она вылетела на встречную полосу.

- Уголовного дела до сих пор нет, хотя погиб человек. Меня допросили только один раз. Может быть это связано со статусом виновника ДТП? – задается вопросом мужчина, похоронивший жену.

Теперь трое детей Натальи остались без матери. Фото: предоставлено Ильшатом Хафизовым

Ильшат Хафизов рассказал, что после аварии виновник майор из Екатеринбурга разговаривал с ним только один раз. Он перевел ему на карточку 50 тысяч рублей – на похороны жены, а также извинился.

Адвокат Рамиль Гизатуллин, представляющий интересы семьи погибшей, также считает, что дело пытаются «замять».

- Все косвенно свидетельствует об этом. Во-первых, изначально скрывали его ведомственную принадлежность. Во-вторых, при наличии трупа сразу не возбудили уголовное дело. Хотя по видео все очевидно. У нас по аналогичным делам со смертельным исходом всегда через несколько дней возбуждают уголовные дела, а тут такой "оперативности" нет, - отметил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Рамиль Гизатуллин.

Он рассказал, что проверкой по факту смертельного ДТП сейчас занимается военно - следственный отдел (ВСО) по Уфимскому гарнизону СКР России. По словам адвоката, о том, что водитель Skoda Rapid - майор силового ведомства из Екатеринбурга - ему говорил и следователь, который занимается проверкой этого ДТП. Также эта информация была написана в графе «место работы» на схеме ДТП.

30 сентября истекает срок проверки смертельного ДТП, после этого следователь должен принять решение о том, заводить уголовное дело, либо выносить в этом отказ.

Наталья Хафизова работала учителем начальных классов. Теперь ее муж вынужден в одиночку воспитывать двух мальчиков 12 и 8 лет, а также 14-летнюю дочь.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением по важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp; +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.