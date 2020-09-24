В Екатеринбурге меценаты открыли благотворительную столовую, где каждый день будут питаться 960 человек

Пока в городе действуют ограничения, связанные с коронавирусом, обедать в столовой одновременно смогут не больше 40 человек. Фото: Евгений Булгарин

В Екатеринбурге 24 сентября открылась благотворительная столовая. Она расположена на Восточной,21. Столовую учредил благотворительный фонд «Общество Малышева,73» на средства Игоря Заводовского и Константина Погребенского. Уже с понедельника кормить нуждающихся начнут обедами, а продукты в столовую будут доставлять из магазина «Гипербола».

Меню будет включать в себя суп, второе блюдо (мясное или рыбное) и гарнир, а также булочку с чаем.

Столовая сможет ежедневно кормить 960 человек. Это бездомные и люди, попавшие в сложные жизненные ситуации. Кроме того, на базе столовой будет организована Служба бесплатной юридической помощи.

В столовой оборудовали два зала на 80 посадочных мест. Фото: Дарья Гудкова

Идея бесплатно кормить нуждающихся принадлежит Игорю Заводовскому.

- На сегодняшний день через отделы соцзащиты роздано 930 талонов на ежедневное питание. Что такое талон? Это просто указание времени, во сколько человек может прийти поесть. Это нужно, чтобы люди не заходили в помещение все вместе, - рассказал Игорь Заводовский.

Он уточнил, что получить такой талон сможет абсолютно любой человек.

В столовой оборудовали два зала на 80 посадочных мест. Но пока в городе действуют ограничения, связанные с коронавирусом, обедать в столовой одновременно смогут только 40 человек за один заход.

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Заводовский рассказал и о стоимости данного проекта.

Идея бесплатно кормить нуждающихся принадлежит бизнесмену Игорю Заводовскому. Фото: Дарья Гудкова

- Столовую мы купили примерно за 20 миллионов рублей. Около 15 миллионов потратили на ремонт и оборудование. Это были мои личные средства и средства Константина Погребенского, - рассказал Игорь Заводовский.

Себестоимость одного обеда будет около 100 рублей.

Меценат предполагает, что в год содержание столовой будет обходиться в сумму от 50 до 70 миллионов рублей.

Как рассказал еще один меценат, Марк Заводовский, проблемы людей, которые будут обращаться в Службу бесплатной юридической помощи, будут решаться индивидуально. В работе Службы смогут принимать участие и волонтеры.