Уральцам, возвращающимся из-за границы, ужесточили правила въезда в Свердловскую область

Постановление уже подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление об изменении правил для приезжающих из-за границы. Теперь уральцам, которые возвращаются в Свердловскую область, необходимо выполнить целый ряд обязательных правил.

Во-первых, еще до вылета в Россию (то есть за границей) необходимо заполнить анкету на портале госуслуг. Но сделать это надо не позднее регистрации на рейс, во время покупки билета.

Во-вторых, анкету прибывающего в Россию нужно будет заполнить и на борту самолета.

В-третьих, в течение трех календарных дней со дня прибытия в Свердловскую область нужно будет пройти тестирование на COVID-19. Платить за анализ нужно будет самому – кстати, в аэропорту пункт тестирования заработал в круглосуточном режиме. Цена вопроса – 1 800 рублей. После того, как на электронную почту придет результат теста, документ нужно будет разместить в специальной форме на портале госуслуг. Если такой возможности нет, то следует направить скан исследования на электронную почту Роспотребнадзора: testcovid@66.rospotrebnadzor.ru.

В-четвертых, до получения результатов теста нужно соблюдать режим самоизоляции по месту жительства.

В-пятых, у жителей других государств во время полета должен быть с собой медицинский документ (на русском или английском языках), который бы подтверждал отрицательный результат на коронавирус. Тест должен быть сделан не ранее, чем за три календарных дня до прибытия в Россию.

В-шестых, иностранцы, которые приезжают в Россию на заработки, должны сохранять самоизоляцию в течение 14 календарных дней.

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