«Честь мне отдай!»: в Кольцово полицейские сняли с рейса нетрезвого дебошира, летевшего в Севастополь

Пассажир не реагировал на команды бортпроводников. Фото: скриншот видео

Пассажиры, летящие в Симферополь из Екатеринбурга, вылетели из Кольцово с задержкой. Причиной всему нетрезвый дебошир. Мужчина вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и отказывался выполнять требования бортпроводников. В итоге экипажу пришлось вызывать наряд полиции.

- В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово» поздно вечером поступило сообщение, что к борту прибывшего воздушного судна рейса «Симферополь - Екатеринбург» требуется наряд полиции, - рассказывают в пресс-службе УТ МВД по УрФО.

Появление на борту силовиков не смутило нетрезвого пассажира. С полицейскими он говорил довольно вызывающе.

- Ты вообще пацан, стоишь тут передо мной. Честь отдай! – вместо приветствия обратился авиадебошир к полицейскому.

В ответ полицейские скрутили нетрезвого мужчину и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Нарушителем оказался 42-летний житель Свердловской области. Причем пока силовики вели мужчину в отдел, в их адрес продолжали сыпаться оскорбления.

Поскольку дебошир был пьян, полицейские доставили его вытрезвитель.

- Утром в отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), мужчина признал свою вину в недопустимом поведении в общественном месте, - уточнили в полиции на транспорте.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением по важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp; +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.