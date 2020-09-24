«Держала его за руку»: в Екатеринбурге иномарка сбила маму с маленьким сыном

Мама с сыном переходили по пешеходному переходу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим вечером, 23 сентября, в Екатеринбурге, в районе улицы Билимбаевская, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. По предварительной информации, водитель иномарки Hyundai, выезжая из двора, сбил пятилетнего мальчика, который вместе с мамой в этот момент переходил по пешеходному переходу на зеленый свет.

В итоге, ребенка с ушибом правой ноги был доставлен в детскую больницу и после осмотра врачами отпущен домой.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- За рулем машины сидела 45-летняя женщина, стаж которой – девять лет. Она пояснила, что при выезде из двора не заметила пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Мама мальчика рассказала, что они все сделали по правилам: подошли к переходу, дождались, пока им загорится зеленый свет, после чего, убедившись, что машины остановились, пошли. Когда произошло ДТП, она держала сына за руку.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Причина аварии будет установлена в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение. Госавтоинспекция еще раз напоминает и водителям, и пешеходам о соблюдении ПДД.

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