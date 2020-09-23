Так Европу спасали от COVID-19

Показательные учения прошли в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошли учения по дезинфекции объектов, в которых приняли участие войска радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа.

Войска РХБЗ показали, как обрабатываются помещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примечательно, что призывники и контрактники принимали уже имеют опыт по спецобработке – в этом году они были задействованы для борьбы с коронавирусом в Италии и Сербии.

Авторазливочные станции АРС-14 КМ разливают дезинфицирующее вещество по земле Фото: Алексей БУЛАТОВ

АРС-14 КМ используют при обработке дорог и магистралей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В ходе учения молодым людям были продемонстрированы методики применения специальной техники РХБ защиты на больших площадях, в жилых помещениях, а также доведена специфика использования носимых комплектов и приготовления дезинфицирующих рецептур.

Дезинфекция одежды и обмундирования происходит через специальный «душ» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе показательного учения были задействованы авторазливочные станции АРС-14 КМ, тепловые машины специальные ТМС-65, комплекты ДКВ-1, полевые душевые ДДУ-1.