Так Европу спасали от COVID-19

Показательные учения прошли в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге прошли учения по дезинфекции объектов, в которых приняли участие войска радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа.
Войска РХБЗ показали, как обрабатываются помещения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Примечательно, что призывники и контрактники принимали уже имеют опыт по спецобработке – в этом году они были задействованы для борьбы с коронавирусом в Италии и Сербии.
Авторазливочные станции АРС-14 КМ разливают дезинфицирующее вещество по земле
Фото: Алексей БУЛАТОВ
АРС-14 КМ используют при обработке дорог и магистралей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- В ходе учения молодым людям были продемонстрированы методики применения специальной техники РХБ защиты на больших площадях, в жилых помещениях, а также доведена специфика использования носимых комплектов и приготовления дезинфицирующих рецептур.
Дезинфекция одежды и обмундирования происходит через специальный «душ»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ходе показательного учения были задействованы авторазливочные станции АРС-14 КМ, тепловые машины специальные ТМС-65, комплекты ДКВ-1, полевые душевые ДДУ-1.
Тепловая машина специальной обработки ТМС-65. Сзади установлен авиационный двигатель, который способен делать обработку теплым воздухом. Либо распрыскивает дезинфицирующее средство.
Фото: Алексей БУЛАТОВ