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«Раздался хруст, треск и стук»: жительница Москвы рассказала, как в Екатеринбурге после отказа двигателя сел самолет

Она приезжала на Урал, чтобы посетить Среднеуральский женский монастырь
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Воздушному судну потребовался ремонт. Архивный снимок.

Воздушному судну потребовался ремонт. Архивный снимок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росавиация продолжает разбираться в обстоятельствах авиапроисшествия, случившегося в Екатеринбурге 13 сентября. В этот день самолет Airbus A319 авиакомпании S7 совершил аварийную посадку в аэропорту «Кольцово». Он должен был отвезти пассажиров из столицы Урала в Москву, но через несколько минут после вылета у лайнера вдруг отказал один из двигателей. Судно развернули в районе Красноуфимска.

Среди пассажиров воздушного судна была жительница Москвы по имени Ольга, приехавшая в Екатеринбург, чтобы посетить Среднеуральский женский монастырь. 13 сентября она возвращалась домой. На днях Ютуб-канал монастыря опубликовал ее рассказ о том, что происходило на борту самолета.

- Села в самолет. Мы взлетели. После взлета минут через 10-15, прямо ровно под тем сиденьем, где я была в четвертом ряду, раздался хруст, треск и стук металлический, - рассказывает на записи Ольга. - Он был продолжителен во времени. После этого звуки странные в шуме двигателей появились, стало понятно, что что-то не так. Самолет набирал высоту. Двигатели работали надрывно.

Запись с рассказом женщины выложил канал Среднеуральского женского монастыря на youtube.com

Запись с рассказом женщины выложил канал Среднеуральского женского монастыря на youtube.com

По словам женщины, через какое-то время бортпроводница сказала пассажирам, что через пять минут к ним обратится командир экипажа.

- Прошло 10-15 минут, никто к нам не обратился. Было понятно, что у командира есть более важные дела. Пассажиры сильно занервничали, - добавляет Ольга. - Из иллюминатора были видны облака, но двигатель работал очень плохо. Люди боялись, кто-то паниковал. Бортпроводница очень старалась всех успокоить, но потом объявила что самолет, скорее всего, произведет посадку в аэропорту «Кольцово». Напряглись все. Посадки ждали. Мы долго летели, часа полтора или два. Затем мы стали снижаться, приготовились к посадке. Было непонятно, как она пройдет, внизу стояли пожарные машины, прочая спецтехника. Но приземлились благополучно. Спасибо командиру корабля.

В обстоятельствах авиапроисшествия сейчас помимо Росавиации разбираются сотрудники Уральской транспортной прокуратуры и Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Ремонтом воздушного судна после происшествия в аэропорту «Кольцово» занялись техники авиакомпании «Уральские авиалинии». Как уточнили в авиакомпании, в прошлую субботу, 19 сентября, самолет смог улететь из Екатеринбурга.

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