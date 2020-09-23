«Мы готовимся ко второй волне»: в службе «скорой помощи» Екатеринбурга рассказали о борьбе с COVID-19

Во время пандемии работникам «скорой» понадобилось 80 тысяч защитных комбинезонов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За время пандемии коронавируса в Екатеринбурге заболела почти половина всех работников «скорой помощи». С апреля по август из 1643 врачей, фельдшеров и водителей 879 человек ушли на больничный. При этом лишь у 260 из них был обнаружен коронавирус. У остальных проблемы со здоровьем начались по другим причинам, среди которых и переутомление от работы в усиленном режиме. Об этом сегодня, 23 сентября, рассказали представители медицинской службы на заседании Городской Думы Екатеринбурга.

- На больничном побывало 50% всех наших медработников, - говорит Сергей Панин, и.о. главного врача МБУ «Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса». - Сказалась большая физическая нагрузка. Люди вырабатывали две ставки. Это огромный физический труд.

Всего 30 бригад «скорой» были переведены на работу с пациентами с COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также на заседании Гордумы рассказали, как именно, медики «скорой» прошедшие полгода боролись за здоровье пациентов с COVID-19. В апреле, когда началась пандемия, на работу с заразившимися людьми была переведена подстанция №15 в Академическом микрорайоне. В ней работало семь бригад.

- Этого не хватало, поэтому с конца апреля на борьбу с COVID-19 была переведена подстанция №7 в Железнодорожном районе, - добавил Сергей Панин.

Как признают медики, впоследствии им пришлось также переключить на борьбу с коронавирусом подстанцию №6 в Верх-Исетском районе. Всего же на работу с пациентами, у которых было подозрение на COVID-19, перевели 30 бригад.

- Это 337 человек, - добавляет Сергей Панин. - При этом число медработников, которые с апреля по август сталкивались с пациентами, у которых был COVID-19, составило 1200.

Чтобы обезопасить работников «скорой» понадобилось больше 80 тысяч комбинезонов и порядка 40 тысяч респираторов, а также несколько сотен тысяч медицинских масок и перчаток.

- На это было израсходовано порядка 90 миллионов рублей, - уточняет Сергей Панин. - За сутки бригадами тратились порядка 1200 комбинезонов, каждый из которых в среднем стоит по 400 рублей. Первое время была закрытость рынка с точки зрения обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты. Поставщики нам отказывали. Никто не был готов к таким объемам. Городская служба «скорой помощи» потратила около 50 миллионов рублей на СИЗ. Немалую долю вложили коммерческие организации.

В среднем каждой бригаде, боровшейся с COVID-19, приходилось работать по 22 часа за смену. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители городской службы «скорой помощи» также объяснили, из-за чего во время пандемии выросло время ожидания машин. По их словам, на каждую бригаду увеличилась нагрузка. В среднем было 13-14 вызовов в сутки. Работать приходилось по 22 часа.

- Оставшиеся два часа в сутках шли на прием пищи, пополнение медицинского ящика и заправку кислорода - это адский труд, - говорит Сергей Панин. - Многие не выдерживали, спрашивали можно ли перейти с подстанции, работающей с COVID-19, на подстанцию, обслуживающую город.

Кроме того каждая бригада тратила в сутки около 2 часов на санитарную обработку машины и утилизацию спецодежды. Что же до дополнительных выплат, которые получали работники «скорой», боровшиеся с коронавирусом, то в среднем зарплаты врачей увеличились на 30 тысяч рублей, среднего медицинского персонала на 20 тысяч, водителей на 15 тысяч.

Затронули в Городской Думе и вопрос второй волны коронавируса. Сейчас после того, как пик пандемии прошел, в городе пациентами с COVID-19 занимается только подстанция №15. На ней работают девять бригад.

- Мы готовимся ко второй волне. Это не исключено. Надо быть готовым, - отмечает Сергей Панин. - На сегодня у нас есть запас средств индивидуальной защиты на семь дней. Кроме того мы заключили контракты на их поставку еще на 2,5 месяца. Нам готовы в любое время поставить их при необходимости.

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