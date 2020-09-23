Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 23 сентября 2020 года

Пока новых случаев заболевания коронавируса не становится меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 125 новых случаев заболевания коронавирусом, 65 из которых – подтверждены в уральской столице.

Остальные случаи подтвердились у жителей Среднеуральска, Ивделя, Ирбита, Нижнего Тагила, Ревды и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале на сегодняшний день составляет 28 168 человек, 21 324 из них полностью справились с COVID-19. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 63 человека.

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 111 пациентов на сегодняшний день оценивается как тяжелое, 105 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 57 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также пополняется общая статистика смертей от коронавируса: за сутки – 5 новых случаев COVID-19 с летальным исходом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале – 580 человек.

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