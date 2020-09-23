В Кольцово пункт тестирования на COVID-19 заработал в круглосуточном режиме

Результат анализа на коронавирус приходит в течение 24 часов. Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

В начале сентября в международном аэропорту Кольцово открылся пункт тестирования на коронавирус. Он начал работу при содействии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Сдать анализ можно на первом этаже терминала В (международный). Изначально пункт работал только с 9:00 до 16:30 без выходных, однако в связи с увеличением пассажиропотока он перешел в круглосуточный режим.

- Лабораторные мощности «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Роспотребнадзора позволяют получить результат обследования в кратчайшие сроки – в течение 24 часов с момента сдачи, - отметили в региональном оперштабе.

Тесты платные – 1 800 рублей. Для удобства, скан результатов исследования на официальном бланке направляется на электронную почту.

Кроме того, согласно постановлению главного санитарного врача России, все прибывающие из-за границы в течение трех дней обязаны зарегистрироваться на портале госуслуг и сдать тест. После того, как приходит результат, документ нужно будет загрузить на госуслуги.

Кстати, накануне заместитель губернатора Павел Креков заявил, что в данный момент разрабатывается дополнение к документу. Согласно нему уральцев, прибывших из-за границы, не будут пускать на работу до тех пор, пока им не придет результат анализа на коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кого на Урале в первую очередь будут прививать от COVID-19: отвечает заместитель губернатора. Тестовая партия вакцины поступила в Свердловскую область на днях (подробнее)