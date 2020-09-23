«Екатеринбурггаз» напоминает жителям города о безопасности

Специалисты «Екатеринбурггаз» напоминают, что правила эксплуатации газового оборудования едины для всех потребителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге идет подключение к теплу жилых домов и социальных объектов. Пуск отопления производится в два этапа, и батареи пока нагрелись не во всех квартирах. Это может подтолкнуть некоторых граждан использовать газовые плиты не по назначению. АО «Екатеринбурггаз» еще раз напоминает, что обогревать помещение с помощью газовой плиты - крайне опасно, это прямая угроза безопасности самих жителей и их соседей.

Если потребитель игнорирует данное правило, он рискует при длительном нахождении в помещении с включенной газовой плитой получить удушье от нехватки кислорода. А в домах, где установлено отопительное оборудование (газовые котлы, колонки), при несоблюдении правил безопасности житель может отравиться угарным газом. Как объясняют специалисты, любое горение газа требует притока свежего воздуха. Поэтому необходимо открывать форточку или устраивать микропроветривание, чтобы было полноценное горение газа. При неполном сгорании природного газа образуется один из самых токсичных газов – окись углерода (СО) или, как его называют в быту, угарный газ. Если концентрация угарного газа в воздухе выше 1,2%, человеку достаточно нескольких секунд, чтобы задохнуться. Но даже в меньшем количестве выделяемые отравляющие вещества способны вызвать сильнейшую головную боль, слабость, головокружение, потерю сознания.

«Самая большая опасность обогрева газом – это то, что люди оставляют плиты без присмотра. От любого сквозняка пламя может потухнуть, а газ продолжает идти, что в результате может привести к взрыву. Или еще страшнее, когда сушат белье надо работающими плитами. Столько трагичных случаев происходило от подобного халатного обращения с газом», – рассказали в службе домовых сетей ПУ-1 АО «Екатеринбурггаз».

Также в осенне-зимний период резко возрастает количество несчастных случаев, связанных с неправильной эксплуатацией газовых приборов. Только за прошлую неделю были зафиксированы два несчастных случая в соседних регионах. Первый произошел в Челябинске, где 16 сентября в жилом доме взорвалась газовая колонка. Обошлось, к счастью, без жертв. Второй инцидент случился в Тюмени. В результате взрыва газа пострадали два человека. Разрушены три балкона, частично повреждены две квартиры.

Специалисты «Екатеринбурггаз» напоминают, что правила эксплуатации газового оборудования едины для всех потребителей. Категорически нельзя:

- оставлять работающие газовые плиты без присмотра;

- использовать газовые плиты для обогрева помещений;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не знающих правил обращения с этими приборами или находящихся в неадекватном состоянии;

- содержать газовые приборы в антисанитарном состоянии;

- пользоваться нерабочей вентиляцией, неисправным газовым оборудованием;

- допускать к проверке и ремонту газового оборудования посторонних лиц;

- игнорировать ежегодное техническое обслуживание газового оборудования.

При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на приборе и кране опуска перед ним, открыть окна и двери. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.

Необходимо незамедлительно покинуть помещение и набрать 04 с домашнего телефона или 104 с мобильного.