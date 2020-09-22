VAR подставил судью: гол Дзюбы в ворота «Урала» признали ошибочным

На повторе видно, что нога Дзюбы чуть дальше ноги защитника Герасимова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гол Артема Дзюбы в ворота «Урала» нельзя было засчитывать. К такому выводу пришли в российском футбольном союзе. Гол капитана «Зенита» вывел питерцев вперед уже на четвертой минуте матча в Екатеринбурге. Хозяевам поля удалось сравнять счет лишь во втором тайме усилиями Андрея Панюкова.

- На 4-й минуте игрок «Зенита» №4 (Данил Круговой) сделал пас в штрафную площадь на игрока «Зенита» №22 (Дзюба), который забил гол. Ассистент судьи зафиксировал положение «вне игры», в результате чего судья не засчитал гол и назначил свободный удар в пользу «Урала», - сообщает пресс-служба РФС.

О том, что «Зенит» вышел вперед забивая из офсайда заявил и комментатор того матча Дмитрий Шнякин.

- Вывод такой. Да, техника, графика, машины. Но мне все равно кажется, что Дзюба чуть в офсайде, - написал после игры в своем Instagram комментатор «Матч ТВ».

Напомним, что матч завершился вничью со счетом 1:1.