Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся с птицами

На борту находилось 69 пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге едва не повторилось "чудо на кукурузном поле", как называют благополучное приземление на поле под Москвой самолета "Уральских авиалиний", начавшего терять высоту после столкновения со стаей птиц. Только на этот раз обошлось без экстренной посадки. Как уточняют в Уральской транспортной прокуратуре, судно, вылетевшее днем из Екатеринбурга, при наборе высоты столкнулось с птицами.

- На борту находилось 69 пассажиров, 5 членов экипажа, - поясняют в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. - Командиром воздушного судна принято решение о следовании до места назначения в аэропорт "Шереметьево". Свердловской транспортной прокуратурой по персональному поручению Уральского транспортного прокурора проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Информация о состоянии самолета сейчас уточняется специалистами. Добавим, что самолет вылетел из Екатеринбурга в 14.35 по московскому времени. Приземлиться в столице он должен согласно онлайн-табло на сайте аэропорта "Кольцово" в 17.30. Однако по данным аэропорта "Шереметьево", посадку он совершил раньше - в 16.58.

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