Студент, обвиненный в распространении детского порно, избежал колонии

Силовики так и не нашли на телефоне или компьютере парня следов выложенных в Сеть снимков. Фото: предоставлено семьей подсудимого

В Екатеринбурге вынесли приговор 18-летнему студенту РГППУ Данилу Абрамову (имя изменено – прим.ред.), которого обвиняли в распространении интимных фотографий 12-летней и 14-летней девочек. Суд больше двух лет не приступал к рассмотрению дела, а прокуратура несколько раз возвращала материалы на доработку в Следственный комитет.

Сам Данил утверждал, что не знал и никогда не видел школьниц, чьи фотографии попали в группы «ВКонтакте». В ходе разбирательств сторона защиты заявила, что в указанный момент времени 11 апреля 2018 года парень не пользовался интернетом. При этом в приговоре указано, что установлен лишь Ip-адрес, но не устройство, с которого выложили фотографии. Это было подтверждено выпиской от провайдера.

Интимные фотографии детей попали в Сеть с указанием имени и адреса девочек. Фото: предоставлено Екатериной Кувалдиной

- Да, группу «ВКонтакте» была создана через адрес, который привязан к роутеру в доме Данила, - рассказывает «КП» адвокат Екатерина Кувалдина. – Но в указанный промежуток времени он не пользовался Интернетом. Второй важный момент – ни на одном из устройств не нашли фотографии девочек. Если уж что-то выкладываешь, то это надо где то хранить. Разве нет?

В ходе судебного разбирательства с Данила сняли обвинение по пункту о распространении порнографии с изображением детей недостигших 14-летнего возраста. Дело в том, что из всех фотографий лишь на двух были видны половые органы. Но по ним нельзя было определить возраст. С этим доводом согласилась и помощник прокурора.

- Даже, если представить, что зайдя на свою страницу «ВКонтакте» Данил решил разместить в созданной им группе порнографические изображения несовершеннолетних, он должен был эти порнографические изображения где-то взять! Ведь нельзя распространить что-то не приобретя. Обстоятельства получения порнографических изображений вообще никем не устанавливались. Так называемых «следов» этих фотографий ни в памяти устройств, изъятых у Абрамова, ни на его странице не нашли, - добавила Екатерина Кувалдина.

14-летняя пострадавшая опознала себя на снимках, но заявила, что к распространению причастен ее бывший парень. Фото: СОЦСЕТИ

Однако добиться оправдательного приговора студенту так и не удалось. Орджоникидзевский суд Екатеринбурга назначил парню 1 год и 5 месяцев лишения свободы условно. Но окончательную точку в деле поставит Свердловский областной суд после рассмотрения апелляции.

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