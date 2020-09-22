Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 сентября 2020 года

В ближайшее время на Урале начнут вакцинацию от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 121 новый случай заражения COVID-19. Лидером по количеству новых больных стала уральская столица: +65.

Остальные случаи COVID-19 обнаружены в Нижнем Тагиле, Серове, Североуральске, Качканаре, Нижней Туре, Верхней Салде, Реже, Кушве, Ревде, ЗАТО Свободный и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 28 043 человека, из которых 21 261 полностью справились с болезнью. Многие сегодня переносят COVID-19 в легкой и даже бессимптомной форме, поэтому проходят лечение в домашних условиях на карантине. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 57 человек.

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 102 пациентов с коронавирусом на сегодняшний день остается тяжелым, 96 из них размещены в палатах интенсивно терапии, 54 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Продолжает расти статистика смертельных случаев от COVID-19: за прошедшие сутки зафиксировано 7 смертей. Общее число жертв пандемии в Свердловской области составляет 575 человек.

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