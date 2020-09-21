На Урале 16-летнюю школьницу подозревают в избиении младшеклассников

16-летнюю школьницу обвиняют в конфликтах не только с ровесниками, но и с младшеклассниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском следственный комитет и прокуратура проводят проверку после появления информации о 16-летней ученице школы №1, конфликтующей с другими учениками. Девочку обвиняют в избиении одноклассников и младшеклассников. По данным ведомств, к школьнице не применяют никаких мер.

- Поступила информация о том, что 16-летняя учащаяся школы №1 города Артёмовского неоднократно применяла физическое насилие к младшим учащимся, однако необходимых мер воздействия к несовершеннолетней правонарушительнице со стороны органов системы профилактики не применяется, - рассказали в СК по Свердловской области.

Другие учащиеся, по данным прокуратуры, также не пытались помешать дракам, организованным девочкой. Кроме того, подростки снимали потасовки на телефон. Девочка сейчас учиться в восьмом классе. Из-за неуспеваемости ее дважды оставляли на второй год.

Школьница уже состоит на профилактическом учете. Поэтому прокуратура проверит работу органов опеки. Также будет проведена проверка школы №1, где учиться девочка.

- Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения в сфере профилактики антиобщественного поведения среди подростков, предупреждения и пресечения совершения ими правонарушений и преступлений, эффективности и качеству проведения указанной работы в учреждении, в том числе будет установлено, привлекался ли к данной работе школьный психолог, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, что недавно в Екатеринбурге следственный комитет и прокуратура начали разбираться в ситуации с третьеклассником, который приходит в школу с ножом и конфликтует не только с учениками, но и с учителями. Несколько преподавателей даже не выдержав поведения мальчика уволились.