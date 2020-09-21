Единовременные выплаты в 5-10 тысяч рублей получили более 12 тысяч самозанятых в Свердловской области

В Свердловской области самозанятые могут рассчитывать на единовременные выплаты в размере 5-10 тысяч рублей. Их уже получили более 12 000 человек. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель правительства области.

ДЕНЬГИ ЗА ПАРУ КЛИКОВ

Итак, кому и какие положены выплаты:

- Самозанятые в Свердловской области, зарегистрированные в период со 2 апреля по 1 мая, получают по 5000 рублей.

- Самозанятые, зарегистрированные по состоянию на 1 апреля 2020 года, но снявшиеся с учета как плательщики налога на профессиональный доход до 1 мая 2020 года включительно, также получат единоразовую выплату в 5 тысяч рублей.

- Те, кто зарегистрировались по состоянию на 1 апреля и не снялись с учета к 1 мая, имеют право на 10000 рублей (две выплаты по 5000 рублей).

Чтобы получить выплату, нужно подать электронное заявление на сайте Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства. Сделать это очень просто, буквально пара кликов: регистрируешься на сайте фонда в личном кабинете, вводишь ИНН и банковские реквизиты, после чего нажимаешь кнопку «Подать заявление», и оно будет сформировано автоматически. По регламенту на выплаты требуется до девяти дней, но, как правило, деньги приходят быстрее. Заявления на выплаты принимаются до 1 октября 2020 года.

К тому же все самозанятые в пандемию получили поддержку федеральных властей. Из-за потерь, связанных с коронавирусом, самозанятым полностью вернут уплаченный налог за 2019 год.

Стартовый налоговый капитал в 10 000 рублей для вновь зарегистрированных позволяет снижать налоговую ставку за счет компенсации части отчислений (они все отображаются в приложении «Мой налог»). Кроме того, все самозанятые в этом году получат дополнительный налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 рублей).

ВЫГОДНО И УДОБНО

По состоянию на 1 августа число самозанятых в Свердловской области превысило 25500 человек. Только за три летних месяца в регионе зарегистрировались еще 9 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход.

Напомним, Свердловская область примкнула к эксперименту по внедрению специального налогового режима для самозанятых (налога на профессиональный доход)с начала этого года.

На 1 августа особые налоговые условия для самозанятых действовали уже в 78 регионах, а в сентябре они должны охватить всю страну.

Пользоваться новым налогом могут самозанятые и индивидуальные предприниматели (ИП) без наемных сотрудников. Ставка налога на профессиональный доход составляет 4% с доходов, полученных от клиентов – физических лиц и 6% – с доходов от юридических лиц и предпринимателей. Других обязательных платежей нет. По желанию можно платить взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллионов рублей. Зарегистрироваться самозанятым можно уже с 16 лет. В отличие от индивидуальных предпринимателей самозанятые должны платить налог только при получении дохода, а если дохода нет, то и платы нет. В пандемию это особенно актуально.

СЕКРЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ

По мнению экспертов, к популярности особого налогового режима для самозанятых привело несколько факторов: успешная информационная кампания, удобство приложения «Мой налог», а также пандемия коронавируса.

Готовясь к введению особого режима, каждый регион утверждал свой план информационной кампании. В Свердловской области упор был сделан на семинары и бизнес-форумы, посвященные новому налоговому режиму. Они прошли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Заречном, рассказали в правительстве области.

В семинарах и бизнес-форумах приняли участие более 700 человек. На этих бизнес-форумах представители Федеральной налоговой службы (ФНС), юристы, экономисты и другие эксперты рассказывали, что такое налог на профессиональный доход (НПД), как функционирует новый налоговый режим, каким условиям нужно соответствовать, чтобы быть признанным самозанятым.

Кроме того, популяризация нового налогового режима продолжается в онлайн-формате, в том числе в ходе майской «Бизнес-недели», дистанционными участниками которой стали более 20 000 человек, уточнили в правительстве области.

ПОМОГАЮТ АГРЕГАТОРЫ

Главная задача нового налогового режима для самозанятых - вывести из тени тех, кто раньше работал на себя, но при этом не платил государству налоги. По данным экспертов, из 74,6 миллионов трудоспособного населения России 10,9–15 миллионов человек работают в тени. По оценке Всемирного банка, до половины получающих теневой доход – это именно самозанятые.

По задумке Федеральной налоговой службы помочь вывести самозанятых из тени должны агрегаторы (например, сервисы «Яндекса», Profi.ru, YouDo, Avito). Ведь именно через них самозанятые чаще всего и ищут работу. Для этого цифровые платформы были интегрированы с электронным сервисом ФНС «Мой налог». То есть встать на учет в ФНС и платить налог можно прямо в приложениях агрегаторов. Например, в сервисе «Яндекс.Такси» внедрено автоматическое формирование чеков внутри приложения «Мой налог», что очень удобно.

А агрегатор YouDo берет на себя функцию выплат самозанятому, включая налоговое агентирование: платит налог за самозанятого, формирует чеки, отчитывается перед компанией-заказчиком, снимая с нее операционный процесс.

К тому же YouDo уже создает отдельное направление – b2b-платформу, на которой различные компании могут заказывать услуги у самозанятых. Спрос с стороны бизнеса на услуги самозанятых активно растет.

Особый налоговый режим для самозанятых не только делает рынок прозрачным, но и защищает как заказчиков, так и клиентов. Он позволяет самозанятым заключать договоры с заказчиками и упрощает отслеживание числа своих заказов и комиссии. Легче договориться с заказчиком и на предоплату.

Не случайно водители, мастера по ремонту, репетиторы, курьеры, блогеры и многие другие стали активно регистрироваться самозанятыми.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), к концу августа в России в качестве самозанятых уже зарегистрировались 1 миллион человек. По оценкам властей, это только начало, и число самозанятых в стране может составить 3 миллиона человек.