Губернатор Свердловской области разрешил работу аквапарков, цирков и букмекерских контор

Работать аквапарки могут уже с 22 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Свердловской области снял новые ограничений, которые касаются развлекательной сферы. Евгений Куйвашев разрешил работать аквапаркам, циркам, детским игровым аттракционам, а также другим подобным площадкам, находящихся в помещениях.

- Новая редакция указа об особом режиме также предусматривает снятие отдельных ограничений – при безусловном выполнении предписаний Роспотребнадзора, - поясняют в оперативном штабе Свердловской области. Помимо аквапарков и цирков снова принимать посетителей могут и букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. Указ вступает в силу с 22 сентября.

Отметим, губернатор Евгений Куйвашев вместе с тем продлил режим самоизоляции для групп риска - Согласно подписанному Евгением Куйвашевым указу №504-УГ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru, режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями пролонгирован до 28 сентября, - отметили в оперштабе.

Напомним, в Свердловской области до сих пор действует масочный режим. Средства защиты необходимо носить в общественных местах.