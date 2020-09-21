На Урале контрактник пожаловался на дедовщину в армии, чтобы отомстить обидчику

Военный не стал обращаться к вышестоящему командованию. Вместо этого он пожаловался журналистам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце августа в СМИ обратился рядовой Фридрих Берн. Парень служит по контракту в 228-мотострелковом полку, дислоцирующемся в Екатеринбурге. По его словам, он систематически подвергался травле со стороны сержанта по фамилии Мамедов. Конфликт между ними произошел на Адуйском полигоне. Тогда Мамедов якобы ударил Берна палкой по каске. Уже после этого 28 августа на полигоне в Чебаркуле Фридриха якобы избили старослужащие и потребовали от него четыре тысячи рублей.

При этом рядовой не стал сообщать об этом вышестоящему руководству, как этого требует устав. Обращаться в правоохранительные органы он тоже не стал.

После публикации командование начало проверку. В результате выяснилось, что эпизод, произошедший в Чебаркуле, рядовой Берн попросту выдумал. По крайней мере, это следует из его объяснений военному дознавателю (протокол допроса есть в распоряжении редакции. – Прим.ред.). К слову, в момент допроса рядовой Фридрих Берн был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложные показания.

- 15 августа 2020 года я прибыл в город Чебаркуль на учения на полигон войсковой части 86727. Противоправных действий в отношении меня во время нахождения на полигоне в городе Чебаркуль никто не совершал, - рассказывал дознавателю рядовой Берн.

Также он уточнил, что кроме случая на Адуйском полигоне других конфликтов с сержантом Мамедовым у него не было. При этом в ходе проверки выяснилось, что в возникновении конфликта были виноваты оба военнослужащих.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ЦВО. Командование военной части не отрицает, что между двумя военнослужащими произошел конфликт. Но случай на Адуйском полигоне был единственным.

- По факту конфликта между двумя военнослужащими-контрактниками командование гарнизона совместно с правоохранительными органами провело разбирательство, в ходе которого опубликованные в материале сведения от лица якобы пострадавшего военнослужащего-контрактника не нашли подтверждений и были опровергнуты им самим, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Также в ведомстве заявили, что рядовой-контрактник намеренно распространил недостоверную информацию о якобы «процветающих» в воинской части неуставных отношениях.

- Он сделал это в целях сведения личных счетов с одним из сослуживцев, воспользовавшись знакомством с журналистом, - уточнили в ЦВО.