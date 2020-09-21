Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 сентября 2020 года

Екатеринбург почти вернулся к обычной жизни, хотя эксперты ждут нового всплеска заболеваемости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировали 123 новых случаев заражения коронавирусом, из них 69 приходится на уральскую столицу.

Остальные случаи COVID-19 зафиксированы в Серове, Нижнем Тагиле, Кушве, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Красноуфимске и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заражений коронавирусом на Среднем Урале сейчас составляет 27 922 случая. Из них 21 204 случая закончились полным выздоровлением. Только за прошедшие сутки из инфекционных больниц выписано 59 человек.

Смертей от COVID-19 за прошедшие сутки в Свердловской области не зарегистрировано.

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