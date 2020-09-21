В Екатеринбурге из окна девятого этажа выпал двухлетний малыш и выжил

Ребенок остался жив Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим воскресеньем, 20 сентября, в Екатеринбурге, в районе улицы Бебеля, произошло ЧП. Из окна многоэтажки с девятого этажа выпал двухлетний малыш. К счастью, ребенок остался жив. Пока родители отвлеклись и ушли в соседнюю комнату, мальчик сам вскарабкался на диван, залез на диван и, когда подполз к окну, не удержался.

О том, что произошло, рассказали в полиции.

- Тревожное сообщение поступило в 9:55 в дежурную часть ОП №11. Оставшись без присмотра родителей, двухлетний мальчик вскарабкался на диван, открыл окно и, не удержавшись, выпал с девятого этажа, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в детскую городскую больницу №9.

По словам полковника Горелых, семья у мальчика полная и благополучная, на учете не состояла. Однако сейчас полиция решает, привлекать ли родителей к ответственности.

- Это очередной случай, когда стоит обратить внимание взрослых на то, что нельзя в таком возрасте оставлять детей без присмотра, - отметил Горелых. – На окна обязательно нужно устанавливать специальные замки или устройства. О москитных сетках даже речи идти не может – они ребенка от падения не спасут. Но процессуальное решение в этой истории не главное. Главное, чтобы ребенок поправился и выжил.

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