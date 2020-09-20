На Урале зафиксировали 120 новых случаев коронавируса

С момента начала вспышки пандемии из больниц выписаны 21145 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердилось 120 новых случаев коронавируса. Также медики зафиксировали одну смерть больного с COVID-19. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

- Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ, - уточнили в оперштабе.

Кроме того, состояние 368 пациентов врачи оценивают, как средней тяжести. Состояние остальных больных – удовлетворительное.

За минувшие сутки из больниц были выписаны 58 человек. Общее число выписанных пациентов достигло 21145.

С момента начала вспышки коронавируса в Свердловской области было зафиксировано 27799 случаев заболеваний. 568 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались.

Кстати, недавно мы рассказывали о том, как в Китае прошли испытания препарата «Триазавирин», выпускаемого на новоуральском заводе Медсинтез. Препарат был создан учеными из Екатеринбурга, как потенциальное лекарство от гриппа. А когда в Поднебесной началась эпидемия коронавируса, уральские разработчики предложили испробовать «Триазавирин» в борьбе с нею.