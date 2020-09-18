Отопительный сезон 2020 в Свердловской области: когда дадут тепло и куда обращаться, если батареи остаются холодными

Отопление в большую часть квартир поступит на следующей неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области с середины сентября 2020 года стартовал очередной отопительный сезон. Коммунальщики в этом году решили не дожидаться наступления холодов и стали давать тепло по заранее утвержденному графику.

Когда дадут тепло? Как Свердловская область подготовилась к новому отопительному сезону? Отвечает заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Готовность тепловых сетей на 18 сентября – более 99%. Из 94 муниципалитетов 85 уже запустили процесс пуска тепла. В остальных тепло начнут давать сегодня, в выходные и в начале будущей недели – это Березовский, Каменск-Уральский, Арамиль, Невьянск и несколько сельских поселений.

Все системы подготовлены к отопительному сезону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подключены 33% жилого фонда, почти 60% объектов социальной сферы: детские сады, школы, больницы и другие объекты. В Екатеринбурге подключено 19% жилого фонда и 25% объектов социальной сферы.

В 23 муниципальных образованиях пуск тепла завершен – подключены все объекты и жилой фонд.

- Никаких технических проблем с началом отопительного сезона в Свердловской области нет. Подготовлены теплоисточники, на теплосетях капитальный ремонт практически закончен. Жилищный фонд подготовлен на 96%, - рассказывает Игорь Чикризов. – Задание по перекладке ветхих теплосетей летом выполнено на 99%. Через несколько дней цифры достигнут 100%.

Частный сектор в Свердловской области постепенно переводится с угольных котельных на отопление природным газом. В 2020 году на это выделили 350 миллионов рублей. Вообще, на протяжении многих лет в регионе были отстающие муниципалитеты, которые не успевали решить вовремя проблемы перед началом отопительного сезона. Сейчас таких муниципалитетов нет.

Показатели соответствуют установленным нормам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия внесла свои коррективы в процесс подготовки: в апреле и мае капитальный ремонт не проводился. Но летом удалось нагнать заданные губернатором Евгением Куйвашевым темпы, и в итоге все запланированное успели сделать.

Весной 2020 года платежи за коммунальные услуги снизились. Но потом потребители стали платить более исправно. Сейчас задолженность выше на 2% по сравнению с 2019 годом.

В каждом муниципалитете есть свой график подключения тепла, а также «горячая линия» по вопросам запуска тепла. Также «горячая линия» работает в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

График подключения отопления в Екатеринбурге: сентябрь 2020 года

В Екатеринбурге с 15 сентября стартует отопительный сезон (подробнее)