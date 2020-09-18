Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 18 сентября 2020 года

На медиках по-прежнему большая нагрузка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 61 случай – в уральской столице.

Остальные случаи COVID-19 подтверждены в Верх-Нейвинском, Березовском, Нижней Туре, Североуральске, Серове, Ревде, Ирбите, Первоуральске, Каменске-Уральском и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее числа заболевших COVID-19 на Среднем Урале составляет27 554 человек, из которых 21 027 больных полностью победили вирус. Только за последний день из инфекционных отделений больниц выписано 62 человека.

На данный момент состояние 82 пациентов оценивается как тяжелое, 78 из них размещены в палатах реанимации, 44 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки специалисты зарегистрировали 10 новых смертельных случаев от коронавируса. Общее число жертв пандемии COVID-19 на Среднем Урале – 559.

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