«Работы художника принадлежат улице, а не ему»: Покрас Лампас расписал бетонные стены для селфи в Екатеринбурге

Работу Покрас Лампас создал за три дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Покрас Лампас оставил еще одну свою работу. Художник-каллиграфутурист прилетел в столицу Урала, чтобы поучаствовать в фестивале уличного искусства Ural public art festival ЧӦ, куратором которого выступает «Стенограффия».

Именно работа Покраса Лампаса открыла сам фестиваль. Каллиграфист разрисовал несколько сторон циклорамы, которую установят на территории парка у ТЦ «Мега». Новый арт-объект носит название «ПОГРУЖЕНИЕ - 8».

Использовать циклораму можно как фотофон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна стена, куда приложил руку с баллончиком краски известный художник, бетонная и серая, расписана серебристыми буквами. Если присмотреться, на ней можно прочитать слова «мы», «будущее», «мир». Вторая стена – тоже привычная для поклонников творчества Покраса каллиграфия, синие буквы на черном фоне. А третья выполнена в стеле импровизации, смешение хаотичных разноцветных линий. Арсений Пыженков, так зовут художника, объясняет, что хотел создать для творческих людей особенное пространство.

- Моя задача не написать в лоб, а моя задача натолкнуть на какую-то мысль и раскрыть людей, которые придут сюда сделать проект. Циклорама позволяет скрывать углы и тем самым ровно наложить свет. Здесь можно будет снять уличный лук-бук. Начинающие бренды, которые не имеют ресурсов платить за фотостудию, могут спокойно взять в аренду свет и прийти снимать тут. Возможно здесь познакомятся друг с другом фотографы или модель встретит представителя агентства. Моя задача притянуть людей и вдохновить. Также здесь легко можно найти символы, если их поискать, - сказал Покрас Лампас.

Над работой Покрас Лампас трудился три дня. Скоро циклораму закончат и только потом установят в парке. Помимо работ художника из Санкт-Петербурга, на стенах будет зеленый хромакей, а также белый фон. Воспользоваться им сможет любой желающий бесплатной.

Покрас уже не первый раз оставляет свои работы в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Екатеринбург заслуживает право называться столицей стрит-арта. Но давать такую регалию от имени художника не совсем корректно. Я считаю, что Россия должна развиваться в определенной конкуренции между городами, и Екатеринбург отлично конкурирует и с Москвой, и с Нижним Новгородом, и Петербургом. Я считаю, что это один из самых лучших городов по уличному искусству, не только в России, но и в целом в мире, - отметил художник. – Да я тут сталкивался с сопротивлением. Такое было также в других городах. Сопротивление - это часть того, что происходит с искусством. Когда у некоторых художников работы вандализируются, это не замечается. Но по сути, каждый художник, который работает на улице знает, что это уже не его работы, а они принадлежит городской среде.

Это три совершенно разных рисунка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, фестиваль паблик-арта ЧӦ посвящен уральской идентичности, а главный концепт этого года – фраза «крепко стоять на ногах». До 3 октября в разных частях Екатеринбурга появятся арт-объекты от знаменитых художников: огромный деревянный медведь от Андрея Бартенева, цветные человечки на ножках от Андрея Люблинского, десятислойная инсталляция в форме куба «Точка зрения» от Артема Стефанова, архитектурные конструкции из бетонных заборов и световые проекты от команды SPEKTR, огромные «Курлыки» CODE 501.

Циклораму установят в парке у ТЦ "Мега". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Огромная циклорама — многофункциональная конструкция, позволяющая создать крутой фон для фото и видео съемок. Обычно такие конструкции представлены в профессиональных фотостудиях и съемочных павильонах, но художник решил сделать этот объект уличным, доступным для каждого.

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