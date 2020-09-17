Сколько заработали за год самые крупные компании Урала: свежий рейтинг Forbes

Топовые предприятия Среднего Урала возглавляют крупные промышленники и предприниматели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу семь частных компаний, чьи штаб-квартиры расположены в Екатеринбурге и Свердловской области, попали в свежий список 200 самых крупных предприятий стране по уровню прибыли за 2019 года.

Издание опубликовало не только сумму прибыли, но и число сотрудников компаний, а также сферы, в которых они представлены.

На 64 месте списка разместилась Группа «Синара», которая занимается машиностроением. Вице-президентом Группы компаний является известный бизнесмен, почетный гражданин города Екатеринбурга Дмитрий Пумпянский.

Штаб-квартира группы компаний находится в Екатеринбурге, штат сотрудников составляет 36 355 человек. Выручка за 2019 год составила 161,5 миллиарда рублей.

Под номером 66 идет Русская медная компания, которую возглавляет известный бизнесмен и благотворитель Игорь Алтушкин. Компания работает в сфере цветной металлургии, штаб-квартира расположена в Екатеринбурге, в штате числится 10 тысяч сотрудников. Выручка за прошлый год – 159 миллиардов рублей.

На 67 строчке расположилась Уральского горно-металлургическая компания, которую возглавляет крупный промышленник и меценат Андрей Козицын. Компания также работает в сфере цветной металлургии. Численность штата сотрудников не раскрывается, штаб-квартира находится в городе-спутнике Екатеринбурга – Верхней Пышме. Выручка по итогам 2019 года составила 155 миллиардов рублей.

Большая часть передовых предприятий занимаются развитием промышленности Фото: Алексей БУЛАТОВ

110 место списка заняла корпорация ВСМПО-АВИСМА, штаб-квартира которой расположена в городе Верхняя Салда под Нижним Тагилом Свердловской области. Штат сотрудников включает 18 648 человек. Занимается корпорация цветной металлургией – здесь производят титан. За прошлый год корпорация сумела заработать 105,43 миллиарда рублей.

На 111 строчке рейтинга оказалась компания «Элемент-Трейд», владеющая торговой сетью «Монетка». Компания работает в сфере торговли, штаб-квартира расположена в Екатеринбурге.

Штат сотрудников компании составляет 20 тысяч человек. Выручка по итогам 2019 года составила 103,9 миллиарда рублей.

На 132 месте оказался авиаперевозчик «Уральские авиалинии», работающий в сфере транспорта. Штат сотрудников компании – 3 786 специалистов, штаб-квартира расположена в уральской столице. Выручка за прошлый год составила 88,5 миллиарда рублей.

На 148 строчке рейтинга числится Сталепромышленная компания, работающая в сфере торговли. В штате компании трудятся 3 300 специалистов. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге, а выручка за 12 месяцев 2019 года составила 78,8 миллиарда рублей.