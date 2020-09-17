Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 17 сентября 2020 года

На Среднем Урале растет количество смертей от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лидер по количеству новых случаев COVID-19 стала уральская столица: +55.

Остальные случаи коронавируса зафиксированы в Кушве, Нижнем Тагиле, Реже, Серове, Качканаре, Первоуральске, Ревде, Ирбите, Верхней Пышме, Кировграде, Дегтярске, Богдановиче и других населенных пунктах Свердловской области.

Всего в Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 27 425 случаев заражения COVID-19, из них 20 965 человек полностью выздоровели. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 63 человека.

Динамика распространения коронавриуса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 77 человек с COVID-19 находятся в палатах реанимации, 76 из них – в тяжелом состоянии, 46 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились 12 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в Свердловской области – 549.

Отметим, что в Екатеринбурге и Свердловской области проводится активная прививочная кампания против гриппа. В конце октября в регион обещают завезти партию вакцины от коронавируса.

Тем временем, на днях в Екатеринбурге проведут традиционный фестиваль Уральская Ночь музыки 2020, который состоится на 50 площадках.

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